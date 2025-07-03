К началу нового учебного года, согласно данным АО «Samruk-Kazyna Construction», в регионе планируется завершить строительство 17 школ, возводимых по проекту «Келешек мектептері». Однако на трех объектах зафиксировано отставание от графика строи­тельно-монтажных работ, о чем на днях шла речь в Конаеве на выездном заседании областного маслихата.

Фото: пресс-служба акимата Алматинской области

Как отметил заместитель руководителя управления строительства Алматинской области Саят Караласов, часть подрядных организаций не выполнила договорных обязательств, и с ними пришлось расторгнуть контракты. Кроме того, имеются факты несоответствия работ принятым стандартам, ощущается нехватка квалифицированных специалистов.

Побывав на стройплощадке школы № 4 им. Касыма Кайсенова, расположенной в областном центре, участники встречи воочию убедились, что объект далек от завершения. По плану данное учебное заведение должны были открыть еще в 2023 году, но теперь под угрозой и начало нового учебного года.

– Есть риск, что 1 сентября дети вновь не сядут здесь за парты, – посетовал председатель постоянной комиссии областного маслихата по вопросам строительства и ЖКХ Даулет Жарасбаев. – Пробле­ма требует немедленного реагирования, о чем мы уведомили городской акимат и управление образования области. Социальные объекты, особенно школы, должны быть построены в установленные сроки и в надлежащем качестве.

По информации руководителя областного управления ГАСК Айдына Ауесбая, на территории региона за счет государственных средств возводится свыше 500 различных объектов. Примерно такое же число сооружений строят частные инвесторы.

По фактам выявленных нарушений составлено 246 административных материалов, 38 дел передано в суд. В отношении нарушителей, в том числе 16 подрядных и четырех проектных организаций, наложены штрафы на сумму более 52 млн тенге.

Участники выездного заседания обсудили также вопросы обеспечения индустриальных зон инженерной инфраструктурой. Здесь имеются проблемы с финансированием, подведением подъездных путей, нехваткой специалистов.

Остается добавить, что совсем недавно, в середине июня, по инициативе депутатов областного маслихата в регионе был проведен мониторинг качества строительно-монтажных работ. Выявлено множество нарушений на стройплощадках медучреждений, детских садов, сетей водоснабжения, других объектов. В частности, в городе Алатау приостановлено бурение скважины, на которой произошел самопроизвольный излив воды. Как выяснилось, работы велись на глазок – без проектно-сметной документации, госэкспертизы, авторского и технического надзора.

Аким Алматинской области Марат Султангазиев поручил направить материалы мониторинга в правоохранительные органы для принятия соответствующих мер в рамках действующего законодательства.