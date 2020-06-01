Наследие «Алаш-Орды» и актуальные вопросы современного этапа развития Казахстана

В политической истории государств бывают периоды чрезвычайной концентрации событий и напряжения идей вокруг темы основных целей и ценностей нации, состоятельности всего процесса государственного развития. Таковы периоды кемализма в период основания Турецкой республики, когда вокруг лидера Мустафы Кемаля Ататюрка сформировалась талантливая и активная группа молодых реформаторов, возникло широкое общественное и политическое движение за модернизацию всех сторон жизни турецкого общества на обломках былой империи. Или годы реформации Мэйдзи в Японии, когда вокруг идеи модернизации некогда разрозненной страны возникло широкое подвижническое движение элит, приведшее Страну Восходящего Солнца к нынешнему процветанию через целый ряд исторических испытаний.

В нашей отечественной политической истории такое широкое реформаторское и, с учетом охвата населения и задачи обретения независимости, национально-освободительное движение возникло в начале XX века и было оно связано с партией «Алаш» и лидерами возникшего в результате ее активной подвижнической и объединительной деятельности среди народа, правительства «Алаш-Орды». Это событие не явилось какой-то разовой и спонтанной акцией отдельных людей, а стало воплощением многовековой мечты казахского народа о свободе и процветании уже в условиях повсеместного наступления эпохи модерна.

Кочевые устои жизни конца XVII и XVIII веков перестали удовлетворять растущим культурным, социально-политическим и экономическим потребностям казахского общества. Провозвестниками этого кризиса самоидентификации социума казахов-кочевников стали поэты Эпохи «Зар-Заман» (Эпохи Скорби), выразившие трагедию народа в период и после драмы «Ақ табан шұбырынды» (Годы всенародного бедствия) под ударами полчищ джунгарских захватчиков, а также имперских амбиций России и Цинского Китая. Благодаря героизму и мудрости наших предков, тогда не позволивших нашему народу «сломаться» и объединиться на крутом вираже истории, казахскому ханству удалось сохранить основы суверенного государства, однако вопросы будущих культурных перспектив развития народа, его ценностных ориентиров, контуров социально-политической и экономической состоятельности не могли не волновать тогдашних «лидеров мнений», актуальных общественных умонастроений того времени, Шокана Уалиханова, Абая Кунанбаева и Ыбырая Алтынсарина, которые олицетворяли собой начало нового интеллектуального движения в казахской степи, устремленного к обновлению, новым мировоззренческим и организационным форматам развития казахского общества.

Не смотря на колонизацию края российской империей, они пытались отстаивать самобытное и состоятельное развитие народа, пробуждая у номадов стремление к оседлому образу жизни, принятие передовых правовых устоев государственного строительства и относительно суверенного управления, побуждая молодых людей к обретению знания и сохранению основ культурной идентичности в новых условиях.

Благодаря началу этой подвижнической волны в Казахстане возникло широкое просветительское движение за новое обустройство Великой Степи, вершиной которой по праву явилось оформление Казахской Автономии с правительством «Алаш-орды», фактически приведшее наш народ к обретению суверенитета и созданию первой современной государственности казахов во главе с ее лидером Алиханом Букейхановым. Надо сказать, что вокруг этого высоко образованного и харизматичного человека объединилась наиболее передовая часть казахского общества - «зиялы қауым» (интеллигенция того времени), нацеленная на: утверждение национального самосознания, поиски путей переустройства традиционного общества, отстаивание интересов своего народа с применением новых политических методов и средств борьбы за обретение независимости.

Активизации этого процесса способствовало взаимообогащение традиционной и европейской культур, формирование в казахском обществе новой генерации интеллектуальной элиты, воспитанной на национальных традициях и получивших, помимо мусульманского духовного, прекрасное светское европейское образование в известных российских и европейских университетах, а также специальных учебных заведениях среднего звена и гимназиях. Руководители национально-освободительного движения А.Букейханов, А.Байтурсынов, М.Тынышпаев, М.Дулатов, М.Шокай, Х. и Ж.Досмухамедовы, Ж.Акбаев, Х.Габбасов, Р. Марсеков, А.Турлыбаев, А.Ермеков и другие, в большинстве своем выпускники высших учебных заведений Санкт-Петербурга, Москвы, Казани, Томска, Киева, Варшавы, Стамбула. Начиная с 20-х годов XIX века до 1917 года только в Казанском университете обучалось около 30 молодых казахов, из них 17 человек получили юридическое образование, остальные - медицинское. В указанный период времени в Санкт-Петербургском университете получили высшее образование около 20 казахских студентов, среди которых ставшие впоследствии видными общественными и политическими деятелями Б.Каратаев, М.Шокай, Ж.Акбаев, Ж.Досмухамедов, А.Турлыбаев, Б.Сыртанов, Б.Кулманов, С.Жанайдаров и другие. Х.Досмухамедов был выпускником Санкт-Петербургской Военно-Медицинской Академии, А.Ермеков окончил Томский технологический институт, М.Тынышпаев - Санкт-Петербургский институт железнодорожного транспорта и т.д. Получили образование в Стамбульском университете А.Гайсин, С.Шанов, Д.Келбаев, М.Турганбаев, А.Машаев. Получение зарубежного образования однако не означало, что они были оторваны от «почвы», напротив, это были люди глубоко укорененные в национальную казахскую духовную традицию нравственности и высокой ответственности за судьбу родины, ставшие по праву катализаторами интеллектуального ренессанса во всей Степи. Эта плеяда интеллигентов была истинными патриотами своего народа, при этом была свободна от религиозного фанатизма, национальных, расовых и других предрассудков.

Постепенное формирование казахской интеллектуальной элиты, воспитанной на передовых идеях европейской демократической мысли, вобравшей в себя опыт борьбы за независимость предыдущих поколений казахов, привело к изменению характера национально-освободительного движения из спонтанных вспышек народного недовольства и сопротивления колониальным властям в «цивилизованные» формы политического участия, аргументации и концептуализации несостоятельности имперского политического формата взаимодействия народов. Казахская национальная интеллигенция была широко вовлечена в политические процессы самой России, находясь на передовой модернизации. Известна деятельность алашевцев в работе Государственной думы России и их влияние на пробуждение национально-освободительного движения в различных «окраинах» Российской империи.

Исходным этапом создания партии «Алаш» был делегатский съезд осенью 1905 года в Уральске, на котором было предпринята попытка оформления казахского филиала партии конституционных демократов, - основной либеральной силы тогдашней России, однако, поскольку основным предметом забот казахской интеллигенции были вопросы обретения национального суверенитета, освобождения народов империи, то идеологические подходы кадетов не получили широкой поддержки казахского населения.

21-26 июля 1917 года в Оренбурге прошел Общеказахский съезд, собравший представителей практически всех регионов и именно там «Алаш» получила свое официальное оформление в качестве самостоятельной политической партии. После бурных обсуждений наиболее животрепещущих вопросов национального самоопределения, таких как территориально-национальная автономия, земельные отношения, народное образование, принципы будущего государственного устройства, получили свое воплощение в программе партии, опубликованной в газете «Қазақ» от 21 ноября 1917 года.

Благодаря тому, что партия воплощала в своей идеологии самые актуальные вопросы и чаяния казахского народа в плане провозглашения национального политического самоуправления, развития самостоятельной экономической и культурной жизни казахского народа, партия «Алаш» стала самой влиятельной политической силой Великой Степи того времени. Это показали итоги выборов в Учредительное собрание (своеобразные «праймериз» того времени), в результате которых представители партии «Алаш» одержали убедительную победу. Национально-демократическая идеология партии праволиберального толка стала основанием поступательного движения людей к объединению вокруг партии.

Думается и сегодня в условиях нового этапа суверенизации Казахстана после завершения этапа постсоветскости, с новой силой актуализируется вопрос о трансформации идеологической платформы дальнейшего развития нашего государства с учетом новых международных реалий. Партии «Нур-Отан» как влиятельной политической силе современного Казахстана стоит поразмыслить над выбором, адекватной идейным потребностям сегодняшнего дня, идеологии с учетом опыта государственно-партийного строительства с момента провозглашения Алашской автономии в Великой Степи и актуальных политических парадигм в современном мире. Идеология партии «Алаш» доказала свою историческую состоятельность в сложных условиях крушения Российской империи и в качестве политической альтернативы коммунистической идеологии Советской власти, в связи с чем она, с нашей точки зрения, может лечь в основу идее суверенитета Казахстана и защиты национальных интересов страны в современных условиях. Об этом делает важное замечание в своей книге «В потоке истории» Первый президент Республики Казахстан Нурсултан Абишевич Назарбаев, «деятельность казахских интеллигентов первой половины столетия, сопряженная со страшными личными трагедиями, современна не только по своему концептуальному уровню, что само по себе уникальное явление, но и по своему гражданскому и нравственному уровню. Однако поражение в революции и гражданской войне повернуло ход событий в другое русло. Тем не менее, казахская автономия, как результат движения Алаш, и практическая деятельность Алаш-Орды должны рассматриваться в качестве одного из основных этапов борьбы на путях восстановления казахской государственности. Богатейшее наследие, оставленное Алаш-Ордой, не только не теряет своей актуальности в наше время, но и даже имеет перспективы на будущее развитие суверенного Казахстана. Это идеи национальной государственности, создание правового, демократического светского государства, парламентского правления, межнационального согласия. Совершенно не случайно многие современные демократические партии и политические организации считают себя наследниками «Алаш».

Эта замечательная мысль Лидера Нации о преемственности концепта независимости в современном партийно-политическом пространстве Казахстана говорит о многом. Во-первых, о том, что наш суверенитет, за который было на деле в ходе истории пролито столько крови и принесено жертв, это явление необратимое! Практически все партии и общественно-политические организации, не смотря на различие идеологий и программ, сегодня являются наследниками, «птенцами гнезда, свитого идеологами партии «Алаш» и правительства «Алаш-Орды».

Во-вторых, это еще раз опровергает мысль о том, что независимость Казахстану досталась легко, в результате простого распада Советского Союза в 1991 году и ухода советских республик в «свободное плавание». На деле процесс трансформации и распада российской, а затем и советской империй сопровождался широким, центробежным общественно-политическим и культурным движением на так называемых «окраинах» и за это была «оплачена» немалая цена… Одно упоминание имен репрессированных лидеров национально-освободительного движения в Казахстане в 20-е и 30-е годы XX века, а также фактический геноцид населения посредством целенаправленно организованного голодомора и массовый исход казахов за рубеж из «насильственно седентаризованной» и вследствие этого обезлюдевшей Великой Степи говорит о той трагедии, которую пережил наш народ… О том какая страшная цена стоит за нашей Независимостью! А превращение Казахстана в так называемую экспериментальную «лабораторию дружбы народов» посредством жестокого и беспощадного переселения различных народов «интернационального Союза» и ссылок неугодных людей со всего света? Размещение на территории Казахстана ядерного и других полигонов, принесших неисчислимые страдания народу и невосполнимый урон биологическому разнообразию Земли Казахстана, над которыми практически проводились бесчеловечные опыты на выживание? А повсеместное искоренение из памяти народа его культурно-этического кода, традиций и языка?.. Все это горькая и трагическая цена нашей Независимости!

В-третьих, на деле независимость была завоевана благодаря огромным жертвам нашего народа на полях Второй Мировой войны и самоотверженной подвижнической работе многих поколений казахстанцев, выдающихся общественных и политических деятелей, в том числе представителей «Алаш-Орды», которые одними из первых в институциональном плане во весь голос объявили о приоритете национального суверенитета казахского народа. Наш народ, по-меткому замечанию поэта: «Мың өліп, мың тірілген халық» (тысячу раз умиравший и тысячи раз воскресавший народ), сумел не смотря ни на что сохранить себя физически и духовно…

В-четвертых, в отношении деятельности партии «Алаш» и правительства «Алаш-Орды» до сих пор сохраняются несправедливые оценки, мифы и стереотипы советского периода. В частности, речь идет о том, что партия-де была националистического характера и провозглашала исключительность казахского народа. Это навязанная ложь советской пропаганды! Если обратиться к историческим фактам и программным документам партии, то там черным по белому написано: «В Республике все граждане независимо от вероисповедания, национального и расового происхождения, полового различия равны». Более того, в период деятельности партии «Алаш» речь шла об автономии в составе предполагавшейся тогда Российской федерации, демократические принципы которой на деле были искажены большевистской властью и превратили ее в новую «тюрьму народов». Надо отдать должное лидерам «Алаш», что они, благодаря широкой и аргументированной, самоотверженной разъяснительной работе, отстояли наш суверенитет и наш народ не только получил право широкой автономии, но и обрел настоящее самоназвание и нынешнюю границу Казахстана.

Так, в 1925 г. на V съезде Советов Ахмет Байтурсынов, как горячий защитник и реформатор родного языка, поставил вопрос о возвращении народу подлинного имени, основываясь на его истории и культуре. Делегаты съезда единогласно проголосовали за это предложение и приняли постановление о переименовании «Киргизской АССР» в «Казахскую».

Другим неоспоримым фактом самоотверженной и бескомпромиссной деятельности лидеров «Алаш-Орды» является пример мужественного и высоко профессионального служения родине молодым лидером Алашской автономии Алимханом Ермековым, который в 29 лет на встрече с Лениным и Сталиным в Москве по вопросу признания Алашской автономии с докладом «О положении Казахского края вообще, и по вопросу о границах, в особенности» убедительно доказал состоятельность нового современного казахского государства, практически в нынешних границах, по результатам чего руководством Советской власти было принято соответствующее решение.

Преемственностью концепта независимости и состоятельности нашего народа и государства в дальнейшем явилась беззаветная политическая деятельность таких государственных деятелей как Ж.Ташенов и Д.Конаев, защита культурного достояния нашего народа в литературных и научных трудах М.Ауэзова, О.Сулейменова, И.Есенберлина, К.Сатпаева, Е.Бекмаханова и многих других подвижников и духовных наследников «Алаш-Орды».

Актом гражданского мужества и приверженности принципам гуманизма и национального суверенитета стало решение Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева о закрытии Семипалатинского ядерного полигона 29 августа 1991 года, принесшего неисчислимые бедствия нашему народу.Следует отметить, что ряд инициатив Лидера Нации напрямую отражают концептуальные предложения партии «Алаш», их видение политических перспектив не только нашей страны, но и всего региона. Такова, к примеру, выдвинутая Елбасы еще в начале 1990-х годов идея создания Центрально-Азиатского союза, которую когда-то выдвигали алашординцы как идею единства центральноазиатских народов. В частности, можно вспомнить, что лидеры движения «Алаш» выступали за интегрированное национально-освободительное движение в Туркестане. Так, Мустафа Шокай предлагал объединение Алашской и Туркестанской (Кокандской) автономий с целью объединения усилий тюркоязычных народов в борьбе за национальную независимость.

Таким образом, можно сказать, что концепт независимости нашей страны, институционально предложенный лидерами движения «Алаш» был успешно реализован спустя годы в деятельности Первого Президента современного Казахстана, благодаря воле истории, его организаторскому и дипломатическому таланту бескровным и эволюционным путем. В этом проявляется прямая преемственность вчерашнего и сегодняшнего дня политической истории суверенного Казахстана.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Кемелевич Токаев в канун Дня памяти жертв массовых политических репрессий, отдавая дань героическому стремлению нашего народа к независимости, отметил, что «Политические репрессии 20-50-х годов XX века – печальная страница в истории нашего народа. Все мы помним, какой колоссальный урон нанёс "большой террор" народам, проживавшим на территории советского государства. За годы репрессий в Казахстан было сослано свыше пяти миллионов человек со всех уголков Советского союза. Через жернова репрессий прошло около 100 тысяч казахстанцев, более 20 тысяч из которых были расстреляны. В числе невинно осуждённых такие видные государственные и политические деятели, как Алихан Бокейханов, Ахмет Байтурсынов, Мухамеджан Тынышпаев, Мыржакып Дулатулы, Турар Рыскулов, Магжан Жумабаев, Сакен Сейфуллин, Ильяс Жансугуров, Беимбет Майлин, Санджар Асфендияров и другие». Однако воля нашего народа не была сломлена и сегодня мы стоим перед задачей полнокровного и повсеместного укрепления нашей Независимости и состоятельности в новых условиях мирового порядка.