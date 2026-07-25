Фитосанитарный мониторинг продолжается

На площадке СЦК
Павел Ильин, Астана

Против насекомых-вредителей проведена химичес­кая обработка на 1,8 млн га, и при использовании инсектицидов не было допущено повреждений посевов сельскохозяйственных культур.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Об этом в Астане в ходе брифинга на площадке Службы центральных коммуникаций сообщил председатель Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе Минсельхоза Сакен Каныбеков.

По словам спикера, все работы были выполнены качественно и в установленные сроки. В защитных мероприятиях было задействовано 556 единиц специальной опрыскивающей техники, что на 25% больше, чем годом ранее. В обследовании сельхозугодий приняли участие около 3,5 тыс. специалистов, это позволило значительно улучшить систему мониторинга.

– Были использованы препараты с высокой биологической эффективностью. Для оперативного рассмотрения обращений граждан по вопросам борьбы с саранчовыми вредителями действовали специальный call-центр и телеграм-бот. В регионах работали оперативные штабы, координировавшие усилия всех уполномоченных служб. Фитосанитарная обстановка на приграничных территориях остается стабильной. Случаев миграции стадных саранчовых вредителей не зафиксировано, – отметил Сакен Каныбеков. Он подчеркнул, что вся техника РГП «Фитосанитария» и подрядных организаций сосредоточена на приграничных с Россией территориях и находится в постоян­ной готовности к проведению защитных мероприятий до завершения биологического цикла жизнедеятельности насекомых-вредителей.

Значительно укреплена материально-техническая база фитосанитарной службы. Для мониторинга и «точечной» обработки приобретено 103 беспилотных летательных аппарата и 59 единиц специализированного автотранспорта. Внедрен единый механизм закупки услуг по химобработке, что позволило централизовать эти процессы и повысить эффективность использования бюджетных средств.

Еще одним важным решением стал пересмотр норм производительности вентиляторных опрыскивателей: норматив снижен со 100 до 70 га. Это позволило повысить качество проводимых работ и сократить сроки обработки. Для ускорения технического перевооружения отрасли государством также предусмотрено субсидирование 25% затрат на приобретение вентиляторных опрыскивателей и дронов.

Современную систему фитосанитарной безопасности дополнило информационное приложение Fitocentre, позволяющее проводить мониторинг и отслеживать ход химической обработки в режиме реального времени. Одновременно продолжается исполнение мероприятий в рамках Соглашения государств СНГ по борьбе с саранчой, обеспечивающего координацию действий и предотвращение трансграничной миграции насекомых-вредителей.

#Минсельхоз #брифинг #СЦК #Сакен Каныбеков

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