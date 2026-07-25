НВП в Казахстане обновят с учетом современных вызовов

Образование
Раушан Бостанова
старший корреспондент отдела политики

В Казахстане представили­ проект обновленной систе­мы начальной военной под­готовки (НВП), разработанный с учетом современных технологических, информационных и геополитических изменений. Презентация состоялась в Военно-­патриотическом центре Вооруженных сил РК. В обсуждении приняли участие руководство АО «Центр военно-стратегических исследований», авторский коллектив новых учебников НВП, ветераны Вооруженных сил и других силовых структур, преподаватели, представители образовательного сообщества, эксперты и старшеклассники.

Фото: Пресс-служба МО РК

Президент АО «Центр военно-стратегических исследований» генерал-майор Асхат Рыспаев отметил, что ими была организована масштабная работа по созданию учебников нового поколения для учащихся 10–11-х классов общеобразовательных школ и студентов организаций технического и профессионального образования.

Над проектом работала меж­дисциплинарная команда­ специа­листов. В подготовке разделов учебных пособий участ­вовали эксперты по боевой подготовке, IT-технологиям, беспилотным авиационным системам, военные историки, психологи, медики, топографы и другие специалисты.

Как сообщила председатель совета директоров АО «Центр военно-стратегических исследований» доктор экономичес­ких наук Айгуль Тулембаева, основу обновленной системы составляют проекты учебников, ориентированных прежде всего на практическое применение знаний.

– Новая система начальной военной подготовки должна отвечать требованиям времени, формировать у молодежи компетенции, востребованные на службе, в повседневной жизни и при возникновении чрезвычайных ситуаций. Содержание учебников направлено на развитие критического мышления, лидерских качеств, психологической устойчивости, навыков командной работы и безопасного поведения, – подчеркнула она.

По словам Айгуль Тулембае­вой, новые пособия помогут школьникам научиться грамотно оценивать обстановку, принимать взвешенные решения, действовать в критических ситуациях и оказывать первую помощь пострадавшим. Кроме того, в учебниках нашли отражение ключевые положения единой программы воспитания «Адал азамат».

Участникам презентации представили пилотные версии учебников, которые получили положительные отзывы. Эксперты отметили логичную структуру, практическую направленность материалов, разнообразие заданий и современное иллюстративное оформление.

В ходе обсуждения ученые, ветераны силовых ведомств, руководители общественных организаций и преподаватели НВП внесли предложения по дальнейшему совершенствованию системы. Как сообщили организаторы, все рекомендации будут учтены при доработке материалов, а апробацию учебников в организациях образования планируется начать уже в текущем году.

#Казахстан #Образование #НВП

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