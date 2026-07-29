Чистые источники – забота о будущем

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Любовь Доброта
собственный корреспондент по Туркестанской области и г. Шымкент

В регионе продолжается реализация общенациональной экологической инициативы «Таза Қазақстан», объявленной Президентом Касым-Жомартом Токаевым. Одним из ярких примеров того, как государственная программа объединяет общество вокруг идеи бережного отношения к природе, стала региональная акция «Мөлдір бұлақ» в Казыгуртском районе.

фото пресс-службы облакимата

Символично, что местом проведения экологического мероприятия стал исторический источник в селе Шарбулак. Здесь природное наследие тесно переплетается с духовными традиция­ми и народной памятью.

В экоакции приняли участие сотрудники госучреждений, волонтеры, представители молодежных организаций, депутаты, общественные активисты и жители района. Всего к благоустройству территории присоединились более 300 человек. Они убрали бытовой мусор, высадили цветы и выполнили работы по благоустройству. Подобные мероприятия становятся не разовыми субботниками, а частью масштабной работы по формированию экологической культуры и ответственного отношения к окружающей среде.

Выступая перед участниками, председатель Туркестанского областного маслихата Нуралы Абишов подчерк­нул, что сохранение природы – общая обязанность всех граждан.

– У нашего народа есть мудрое наставление: «Если увидишь источник – очис­ти его». Это завет предков, который и сегодня не теряет своей актуальности, – отметил Нуралы Абишов. – Природа – наше общее богатство, а каждый родник – бесценное наследие, которое мы обязаны сохранить для будущих поколений.

Экоакция «Мөлдір бұлақ» органично вписывается в задачи общенационального проекта «Таза Қазақстан», главная цель которого – формирование новой экологической культуры, когда забота о природе становится нормой повседнев­ной жизни.

Особую значимость мероприятию придает историческая ценность самого­ Шарбулака. Село Казыгуртского района известно далеко за пределами региона благодаря древней легенде, связанной с именем почитаемого суфийского святого Исмаила-­ата, жившего в XIII–XIV веках. Согласно народному преданию, после его молитвы из земли забили четыре источника. Именно поэтому местность получила название Шарбулак: слово «шар» персидского происхождения означает «четыре», а само название переводится как «четыре источника».

Для жителей региона эти родники являются не только природными объектами, но и частью духовного и историко-культурного наследия Южного Казахстана. Их сохранение приобретает особое значение в условиях изменения климата, роста антропогенной нагрузки и необходимости рационального использования водных ресурсов.

Экологи отмечают, что защита малых водных объектов имеет большое значение для поддержания экологического баланса. Родники питают ручьи и реки, способствуют сохранению биоразнообразия и служат естественными источниками пресной воды. Поэ­тому подобные акции несут не только воспитательную, но и практическую природоохранную функцию.

Сегодня инициатива «Таза Қазақстан» становится одним из самых масштабных общественных проектов страны. Она объединяет госорганы, бизнес, НПО, волонтеров и местные сообщества вокруг общей цели – сделать населенные пункты чище, сохранить природное наследие и воспитать экологически ответственное общество.

Опыт Казыгуртского района показывает: забота о природе начинается с конкретных дел – очищенного родника, благоустроенной территории, посаженного дерева. Именно из таких инициатив складывается новая культура бережного отношения к окружающей среде, которая становится важной частью устойчивого развития Казахстана.

#акция #экология #Таза Қазақстан

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