Готовность к Азиатским играм

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Спорт
Кошкарбек Тусипов

В столице подвели итоги XXXV чемпионата Республики Казахстан по легкой атлетике.

фото qazathletics.kz

Главный национальный старт сезона собрал более 200 спортсменов из 17 регионов. На кону были 48 комплектов наград в индивидуальных дисциплинах и эстафетах, а главное – результаты чемпионата учитывались при формировании состава национальной сборной для подготовки и участия в 20-х летних Азиатских играх 2026 года в Японии. Соревнования принимали две ключевые спортивные локации столицы: беговые и прыжковые дисциплины прошли на арене нового стадиона Казахского национального университета спорта, а секторы для метаний расположились в легкоатлетическом комплексе Qazaqstan.

Турнир подарил зрителям высокую конкуренцию во всех видах программы. В коротком спринте на 100 м золотые медали завоевали Алмат Толебаев из Алматы и астанинская бегунья Виктория Ан. К слову, Виктория оформила золотой дубль, став первой и на дистанции 200 м, у мужчин здесь лучшим стал Виталий Земс из Карагандинской области. В беге на 400 м победу праздновали Елнор Мухитдинов из Восточно-Казахстанской и Милана Зубарева из Карагандинской области. На барь­ерных дистанциях не было равных Юлии Башмановой (100 м с⁄б, ВКО) и Давиду Ефремову (110 м с⁄б, Карагандинская область). На 400 м с барьерами семейный триумф праздновал карагандинский дуэт: и Аделина, и Вячеслав Земс взяли медали высшей пробы.

На 800-метровке чемпионские титулы забрали Аяна Болатбеккызы из области Жетысу и Рамазан Шаиев (Жамбылская область). Болатбеккызы также первенствовала на 1 500 м, а у мужчин эту дистанцию выиграл представитель ВКО Игорь Хрунин. В беге на 3 000 м с препятствиями победили Акбилек Куралбай из Шымкента и алматинец Ислам Амангос. Стайерские дистанции покорились Дэйзи Джепкемей (ВКО) и Максиму Фроловскому из Алматы: Джепкемей выиграла бег на 5 000 и 10 000 м у женщин, а Фроловский оформил аналогичный золотой дубль у мужчин. В спортивной ходьбе на 20 км первенствовали Жарылкасын Егизбай (Шымкент) и Кристина Морозова (Алматы).

В прыжках в высоту золотые награды завоевали Анатолий Люцько из Шымкента и Кристина Овчинникова из Карагандинской области. В секторе для прыжков с шестом лучшими стали алматинцы Максим Балабин и Анастасия Ибрагимова. В прыжках в длину первенствовали Александр Кузьмичев из Мангистауской области и Анастасия Рыпакова из ВКО, а в тройном прыжке чемпионами стали Мария Ефремова (Карагандинская облась) и Максим Ваняйкин (СКО).

В метании копья победили Алексей Хлыстов и Варвара Назарова (оба – ВКО), в метании диска – Томирис Ерматова из Шымкента и Евгений Лабутов из Мангистау. В метании молота золото завоевали Анастасия Калошина и Азизхан Арифханов, а в толкании ядра у женщин лучшей стала Ангелина Полтинова из Шымкента.

В спринте 4 х 100 м победу одержали карагандинские мужчины и женская сборная Алматы. В смешанной эстафете 4 х 100 м сильнейшей стала команда Алматы, а в смешанной 4 х 400 м золото забрал квартет из Павлодарской области. В классической эстафете 4 х 400 м у женщин первенствовали павлодарские спортс­менки, а у мужчин золотые медали уехали в ВКО.

#Спорт #чемпионат #итоги #легкая атлетика

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