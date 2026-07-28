В ФИФА выбрали лучший гол ЧМ-2026

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

ФИФА объявила победителя голосования за лучший гол ЧМ-2026. По итогам опроса болельщиков награду получил защитник сборной Кабо-Верде Сидни Кабрал, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz

Победный гол был забит в матче 1/16 финала против Аргентины. Несмотря на поражение африканской команды со счётом 2:3 в дополнительное время, именно этот эпизод покорил поклонников футбола.

На 103-й минуте Кабрал эффектно убрал на замахе полузащитника Алексиса Мак Аллистера, после чего великолепным ударом отправил мяч в верхний угол ворот Эмилиано Мартинеса.

В голосовании Кабрал опередил форварда сборной Узбекистана Элдора Шомуродова и нападающего Гаити Вильсона Изидора, которые заняли второе и третье места соответственно.

В число претендентов на награду также вошли Килиан Мбаппе, Лионель Месси, Джуд Беллингем и Ферран Торрес.