Наследники Махтумкули

В Национальной академической библиотеке проходит международная книжно-иллюстрированная выставка «Книга – путь к культурному сотрудничеству Казахстана и Туркменистана».

В торжественной церемонии открытия выставки, организованной НАБ РК совместно с Посольством Туркменистана в Республике Казахстан, приняли участие представители дипломатического корпуса зарубежных стран, научная и творческая интеллигенция, учащиеся учебных заведений столицы. Чрезвычайный и Полномочный Посол Туркменистана Батыр Реджепов назвал открывшуюся выставку вкладом в дальнейшее культурное сотрудничество между двумя дружественными странами, подчеркнув, что это одно из первых мероприятий в рамках предстоящего 30-летнего юбилея заключения дипломатических отношений.

На выставке представлены издания, принадлежащие перу Героя Туркменистана Аркадага Гурбангулы Бердымухамедова, которые повествуют об истории и культуре Туркменского государства, а также его книги, переведенные на иностранные языки. Особое место заняли издания, рассказывающие о достижениях Туркменистана. Отдельно посетители выставки ознакомились с туркменскими коврами ручной работы, нацио­нальными костюмами, картинами и фотографиями, а также книгами туркменских писателей и поэтов – Шабенде, Молланепеса, современных авторов.

Внимание посетителей привлекли издания основоположника туркменской литературы Махтумкули Фраги: поэт жил и творил в XVIII веке, почти одновременно с Ломоносовым, Вольтером и Гете. Поэтическое наследие Махтумкули в основном состоит из списков «диванов» – сборников лирических произведений, посвященных Родине, природе, любви, единению народа. Его рукописи вошли в мировое литературное наследие и хранятся, в частности, в Британском музее и Санкт-Петербургском государственном институте востоковедения. На церемонии открытия выставки профессоры Евразийского нацио­нального университета им. Л. Н. Гумилева Болат Корганбеков и Куралай Уразаева выступили с докладами о творчестве туркменского классика, его переводах на иностранные языки и роли в мировой литературе.

Отдельно в экспозиции освещена тема ахалтекинского скакуна – гордости и национального достояния туркменского народа, древнейшей из культурных пород лошадей, считающейся эталонной верховой лошадью. Существует мнение, что ахалтекинская порода была выведена около пяти тысяч лет назад на территории оазиса Ахал-Теке. Ежегодно в Туркменистане проходят праздничные мероприятия, посвященные Дню туркменского скакуна, и этот год не станет исключением.

Запоминающимся событием мероприятия стало и выступление казахского поэта, писателя, драматурга и жыршы Баянгали Алимжанова, который прочитал известные строки Махтумкули на туркменском языке и преподнес в подарок Посольству Туркменистана свои произведения, изданные на тюркских языках.