"Настоящий подарок" – Токаев о победах казахстанских спортсменов на Универсиаде

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«Ваши победы стали настоящим подарком для всех болельщиков. Вы достойно представили нашу страну на этом спортивном форуме, продемонстрировали мастерство, талант, волю к победе. Вы оправдали надежды болельщиков, в условиях жесткой конкуренции завоевав медали всех достоинств. В этом есть и безусловная заслуга тренеров наших спортсменов. В нашей стране создаются все условия для развития массового и детского спорта. Замечательное выступление сборной на Универсиаде станет хорошим примером для тысяч наших юных сограждан», – говорится в поздравительном послании.

Президент пожелал студенческой сборной Казахстана дальнейших спортивных успехов.