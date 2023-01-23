Определилось итоговое место Казахстана в медальном зачете зимней универсиады

Фото: sports.kz

В Лейк-Плэсиде подошла к концу зимняя универсиада 2023 года, участие в которой приняли и казахстанские спортсмены. По ее итогам сборная Казахстана расположилась на 11-м месте с 11-ю медалями — тремя золотыми, четырьмя серебряными и четырьмя бронзовыми, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz.

Победителем медального зачета стала Япония - 48 медалей (21-17-10), на втором месте расположилась Южная Корея - 29 (12-8-9), замкнула тройку лучших Канада - 13 (6-1-6).

«Золото» сборной Казахстана на универсиаде принесли биатлонисты Вадим Куралес и Бекентай Турлубеков и «летающий лыжник» Данил Васильев.

«Серебро» выиграли биатлонист Александр Мухин, «летающие лыжники» Данил Васильев и Сергей Ткаченко (в командных соревнованиях), команда по шорт-треку в смешанной эстафете (Яна Хан, Малика Ермек, Алина Ажгалиева, Алишер Абулкатимов, Адиль Галиахметов и Еркебулан Шамуханов) и мужская сборная по шорт-треку (Санжар Жанисов, Антон Хван, Алишер Абулкамитов, Адиль Галиахметов, Еркебулан Шамуханов и Валерий Клименко).

Бронзовыми призерами универсиады стали биатлонист Александр Мухин, лыжница Ксения Шалыгина, женская сборная по лыжным гонкам (Айша Ракишева, Надежда Степашкина и Ксения Шалыгина) и мужская сборная по хоккею.