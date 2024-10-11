Нацбанк объявил решение по базовой ставке

Комитет по денежно-кредитной политике Нацбанка принял решение сохранить базовую ставку на уровне 14,25% годовых с коридором +/- 1 п.п., передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главного банка страны

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Годовая инфляция продолжила медленное снижение в августе и сентябре после ускорения в июле.

Месячная инфляция составила в сентябре 0,4%, сформировавшись выше среднеисторического значения (0,3%). Показатели общей и базовой инфляции с учетом поправки на сезонность формируются выше уровней, наблюдавшихся в период весны и начала лета.

Инфляционные ожидания населения остаются волатильными, продемонстрировав рост в сентябре. Инфляционные ожидания экспертов на текущий год также выросли с 8% до 8,4%.

«Проинфляционные риски сохраняются. Со стороны внешней среды они обусловлены более высокой инфляцией в России и повышением мировых цен на продовольствие, во внутренней среде – продолжением роста тарифов ЖКУ, сохранением устойчивого внутреннего спроса при фискальном стимулировании, незаякоренных инфляционных ожиданиях и положительной динамике роста потребительского кредитования», – говорится в сообщении.

Достижение цели по инфляции в 5% в среднесрочной перспективе требует поддержания умеренно жестких денежно-кредитных условий. Баланс рисков остается смещенным в проинфляционную сторону. Стабильное снижение устойчивой части инфляции вкупе с эффективным и системным решением вопроса финансирования сохраняющегося фискального разрыва создаст условия для осторожного и взвешенного снижения базовой ставки. Национальный Банк будет отслеживать поступающие данные, траекторию схождения общей и базовой инфляции к таргету.

Напомним, в августе Нацбанк сохранил базовую ставку на уровне 14,25%. До этого она она была снижена трижды в этом году: в январе, феврале, мае, а в апреле оставлена неизменной.

Следующее решение по базовой ставке, согласно графику Нацбанка, будет озвучено 29 ноября.