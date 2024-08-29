Нацбанк сохранил базовую ставку на уровне 14,25%

Комитет по денежно-кредитной политике Нацбанка принял решение сохранить базовую ставку на уровне 14,25% годовых с коридором +/- 1 п.п, передает Kazpravda.kz

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«Достижение цели по инфляции в 5% в среднесрочной перспективе требует поддержания умеренно жестких денежно-кредитных условий в течение длительного времени. Баланс рисков сместился в проинфляционную сторону и обуславливает высокую вероятность сохранения базовой ставки на текущем уровне до конца 2024 года», - говорится в сообщении НБ.

Очередное плановое решение по базовой ставке будет объявлено 11 октября в 12:00 часов по времени Астаны.

Напомним, что в январе она составила 15,25% годовых, в феврале - 14,75%, в мае - 14,5%, в июле - 14,25%.