Решения по базовой ставке Нацбанк будет объявлять по графику

В предстоящем году планируется принять 8 решений по базовой ставке

НБ РК утвердил график решений по базовой ставке на 2024 год, передает корреспондент Kazpravda.kz

В 2024 году планируется принять 8 решений по базовой ставке, 4 из которых будут приняты на основе результатов прогнозного раунда.

Так, все решения по базовой ставке будут объявлены в последний рабочий день недели. Таким образом, решение вступает в силу с первого рабочего дня последующей недели.

В 2024 году решения по базовой ставке будут объявлены в следующие даты:

19 января

23 февраля

12 апреля

31 мая

12 июля

29 августа

11 октября

29 ноября

Ранее Нацбанк принял решение снизить базовую ставку до 15,75% годовых.