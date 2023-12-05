Решения по базовой ставке Нацбанк будет объявлять по графику
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В предстоящем году планируется принять 8 решений по базовой ставке
НБ РК утвердил график решений по базовой ставке на 2024 год, передает корреспондент Kazpravda.kz
В 2024 году планируется принять 8 решений по базовой ставке, 4 из которых будут приняты на основе результатов прогнозного раунда.
Так, все решения по базовой ставке будут объявлены в последний рабочий день недели. Таким образом, решение вступает в силу с первого рабочего дня последующей недели.
В 2024 году решения по базовой ставке будут объявлены в следующие даты:
Ранее Нацбанк принял решение снизить базовую ставку до 15,75% годовых.