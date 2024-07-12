Нацбанк объявил решение по базовой ставке

Банки и финансы
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Комитет по денежно-кредитной политике Нацбанка принял решение снизить базовую ставку на 25 б.п., до 14,25% годовых с коридором +/- 1 п.п, передает Kazpravda.kz  со ссылкой на пресс-службу НБ РК

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Годовая инфляция в мае и июне продолжила постепенное снижение, складываясь в пределах прогнозов Нацбанка и располагаясь ниже их центрального значения.

Отмечается, что инфляционные ожидания населения после высоких апрельских значений снизились. Внешний инфляционный фон становится менее благоприятным ввиду роста цен на продовольствие в мире и ускорения инфляции в России. Во внутренней экономике сохраняется инфляционное давление вследствие устойчивого внутреннего спроса, поддерживаемого фискальным стимулированием и потребительским кредитованием, а также продолжающейся реформы регулируемых цен.

«Нацбанк будет отслеживать поступающие данные, в том числе устойчивую часть инфляции и траекторию схождения общей инфляции к таргету. В рамках предстоящего в августе прогнозного раунда будет оценен формируемый баланс рисков, включая параметры фискальной политики, а также эффект смягчения денежно-кредитных условий вследствие курсового фактора. Денежно-кредитные условия будут поддерживаться умеренно жесткими продолжительное время для закрепления тренда на замедление роста цен и достижения цели по инфляции в 5%», – отметил финрегулятор.

Годовая инфляция в июне 2024 года снизилась до 8,4% и сложилась в пределах прогнозов Нацбанка, располагаясь при этом ниже их центрального значения. Основной вклад в замедление роста цен вносит более низкая инфляция продовольственных товаров, а также снизившиеся темпы реализации тарифной реформы. Тем не менее, в составе годовой инфляции наибольший рост продолжают демонстрировать цены платных услуг на фоне проводимой программы «Тариф в обмен на инвестиции» и удорожания рыночных услуг.

Месячная инфляция в июне продолжила замедление до 0,4%, сложившись ниже среднеисторических значений (0,5%). Показатели базовой и сезонно-очищенной инфляции в июне несколько возросли после снижения в предыдущие месяцы.

Инфляционные ожидания населения остаются волатильными: они снизились с высоких значений апреля, однако несколько подросли в июне на фоне некоторого ослабления обменного курса. Профессиональные участники финансового рынка по итогам 2024 года ожидают более низкую инфляцию, чем ранее, реагируя на нисходящую траекторию фактического роста цен.

В мае главный банк страны принял решение снизить базовую ставку на 25 б.п., до 14,50%. В этом году она была снижена трижды.

В январе базовая ставка была снижена до 15,25% годовых, в феврале Нацбанк во второй раз за год снизил ее до 14,75%, а в апреле оставил неизменной.

Следующее решение о базовой ставке Нацбанк озвучит согласно графику, 29 августа. 

#инфляция #Нацбанк #базовая ставка

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