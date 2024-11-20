Нацбанк утвердил график решений по базовой ставке на 2025 год

В предстоящем году планируется принять 8 решений по базовой ставке, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В предстоящем году планируется принять 8 решений по базовой ставке, 4 из которых будут приняты на основе результатов прогнозного раунда.

Решения по базовой ставке будут объявлены в последний рабочий день недели в 12:00 часов по времени Астаны и вступают в силу с первого рабочего дня последующей недели.

В 2025 году решения по базовой ставке будут объявлены в следующие даты:

- 17 января;

- 7 марта;

- 11 апреля;

- 5 июня;

- 11 июля;

- 29 августа;

- 10 октября;

- 28 ноября.

Напомним, последнее решение по базовой ставке Нацбанк принял в октябре.