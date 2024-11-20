Нацбанк утвердил график решений по базовой ставке на 2025 год
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В предстоящем году планируется принять 8 решений по базовой ставке, передает Kazpravda.kz
В предстоящем году планируется принять 8 решений по базовой ставке, 4 из которых будут приняты на основе результатов прогнозного раунда.
Решения по базовой ставке будут объявлены в последний рабочий день недели в 12:00 часов по времени Астаны и вступают в силу с первого рабочего дня последующей недели.
В 2025 году решения по базовой ставке будут объявлены в следующие даты:
- 17 января;
- 7 марта;
- 11 апреля;
- 5 июня;
- 11 июля;
- 29 августа;
- 10 октября;
- 28 ноября.
Напомним, последнее решение по базовой ставке Нацбанк принял в октябре.