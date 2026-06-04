Научись пахать как пчелка!

В Сарканском районе на территории села Тополевка расположилось крестьянское хозяйство «Питенко», которое иначе как жужжащим не назовешь. Это крупная пасека в тысячу пчелосемей, дающая тонны меда, а также настоящий научно-производственный комплекс.

фото автора

Руководитель КХ – молодой предприниматель Сергей Питенко, бизнес которого пример того, как сельский промысел при должном подходе становится технологичным и высокодоходным делом. Началась же история этого хозяйства около 45 лет назад, когда отец Сергея заложил первые ульи. Со временем дело перешло в руки сына, и он сумел придать семейному начинанию масштаб.

– Начинали мы как простые пчеловоды – ради меда. Обустроили маленькую пасеку, – рассказывает Сергей Питенко. – Разрослась она потому, что вся наша семья – большие энтузиасты. Когда занимаешься любимым делом, хочется делать его хорошо. А когда делаешь хорошо, масштабы растут...

Столкнувшись на этапе расширения пасеки с дефицитом на внут­реннем рынке качественного оборудования, лекарств и ульев, в семье Питенко не стали огорчаться. Они организовали собственные цеха по производству вощины и сборке ульев, открыли в Алматы специализированный магазин для пчеловодов.

Сергей, как модно сейчас говорить, фермер новой формации. За его плечами три высших образования, два из них в области менеджмента и юрис­пруденции. Также молодой бизнесмен окончил факультет пчеловодства Аграрного университета в Москве.

Именно теоретические знания поз­волили ему сделать основным вектором развития хозяйства не сбор меда, а экономически более перспективную селекционную работу. Сегодня КХ «Питенко» специализируется на разведении элитных пород пчел.

Чтобы исключить инбридинг (близкородственное скрещивание) пчел и сохранить чистоту породы, его пчелиное хозяйство полностью изолировано от внешних факторов: в радиусе четырех-пяти километров нет других пасек. Семья Питенко успешно комбинирует два метода оплодотворения маток, в том числе искусственное – под микроскопом.

– Мы усыпляем матку и искусственно ее оплодотворяем. В дальнейшем она способна создать большую и сильную новую семью, – рассказывает селекционер.

Стоимость таких племенных маток доходит до 100–150 евро, спрос на них со стороны профессиональных пасечников со всей республики стабильный.

Тем не менее производство товарного меда в хозяйстве тоже остается на высоте – в среднем за сезон здесь качают от 20 до 30 тонн высококачест­венного продукта.

Главный критерий для Сергея Питенко – зрелость меда.

– Самая главная проблема в пчеловодстве – это когда люди торопятся и откачивают мед слишком рано, – говорит фермер. – Пока пчела не запечатает рамочку, то есть не доведет мед до нужной кондиции, качать его нельзя. Если поторопиться, незапечатанный мед из-за избытка влаги начнет бродить.

Сергей открыто поднимает проб­лемные вопросы рынка, в частности говорит о засилье дешевого фальсификата, который массово поставляется недобросовестными пасечниками. Они скармливают пчелам сахарный сироп, а потом качают из сот тонны сладкой и очень похожей на мед, но совершенно бесполезной для человека продукции.

– Настоящий же мед практически бессмертен, – подчеркивает Сергей. – Благодаря рекордно низкому содержанию влаги и высокой кислотности в нем не способны развиваться бактерии. Археологи, вскрывшие гробницы египетских фараонов, нашли горшки с медом, которому более 3 000 лет. Так вот: он полностью сохранил вкусовые свойства и был пригоден в пищу.

Фермер активно ведет блог в социальных сетях, демонстрируя потребителю весь цикл производства – от А до Я.

– В основном таким бизнесом занимаются сельчане, – говорит Сергей. – Для них это ремесло и реальный способ выжить, получить достойный доход в условиях, когда в регионах есть проблемы с работой. Пчеловодство может прокормить человека даже без диплома, если тот готов трудиться. А вот тем, кто ленится, в пчеловоды идти не стоит. Это тяжелейший физический труд. Недавно, например, мы готовили пчелопакеты на продажу – месяц работы на ногах, на самом солнцепеке, с шести утра и до вечера. Километраж наматываешь бешеный, ноги гудят. Плюс пчелы, как и люди, болеют. Если относиться к делу халатно и невнимательно, можно запросто в один момент потерять всю пасеку.

Государственные субсидии предусмотрены на каждую живую пчелосемью. Важно вовремя подать заявку.

– Приезжает специальная комиссия, фиксирует количество ульев, – говорит владелец пчелиного бизнеса. – Раньше мы за одну пчелосемью получали по 5 000 тенге. Конечно, этого мало, но хоть какая-то поддержка. Однако в последние два года никаких субсидий не было: то денег нет, то ведомства не могут определиться, кто соответствую­щим бюджетом будет управлять...

В планах КХ «Питенко» – диверсификация бизнеса, запуск туристического направления. На территории хозяйства уже создается искусственный водоем для разведения форели, появятся здесь также экоотель и пчелолечебница.

Сергей Питенко увлечен этим проектом и уверен, что оздоровительный туризм и сеансы апитерапии привлекут много гостей, ищущих гармонии с природой.