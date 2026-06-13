Исконная отрасль – драйвер подъема

Скотоводство на протяжении столетий оставалось основным занятием кочевников, которые из поколения в поколение передавали, как нужно водить табуны по бескрайним просторам, чтобы они всегда имели корм и водопои, были защищены от ветров и бурь. Скотоводы занимались селекцией животных, улучшали и формировали новые породы. Способно ли сейчас животноводство стать драйвером роста для всего агросектора страны? Об этом накануне Дня животновода – в интервью министра сельского хозяйства Айдарбека САПАРОВА.

фото пресс-службы Минсельхоза

– Айдарбек Сейпеллович, на протяжении долгого времени понятие «сельское хозяйство» в нашей стране ассоциировалось большей частью с полеводством. Животноводство было развито, но оставалось в тени. Да и положение отрасли было незавидным. Как считаете, почему так произошло?

– Причин здесь несколько. Прежде всего стоит сказать, что на протяжении многих лет основной акцент в аграрной политике делался на растениеводстве, поскольку именно зерновое производство традиционно формировало экспортный потенциал страны и воспринималось как главный показатель развития сельского хозяйства. Животноводству уделялось меньше внимания как с точки зрения инвестиций, так и с точки зрения государственной поддержки.

Справедливости ради надо сказать, что в целом отечественное сельское хозяйство в течение десятилетий испытывало хроническое недофинансирование, и животноводство не было исключением. Активные меры господдержки оно получило только два года назад.

В определенной степени такое положение отрасли можно связать со спецификой самого животноводства: это направление требует значительных вложений, имеет длительные сроки окупаемости и связано с высокими производственными рисками. Поэтому многие фермеры предпочитали более быстрые и понятные проекты в растениеводстве.

Однако в настоящее время ситуация в корне изменилась. Мы рассматриваем отрасль как одно из ключевых направлений развития агропромышленного комплекса. Сегодня государство создает необходимые условия для ее масштабной модернизации, строительства современных животноводческих комплексов и увеличения производства востребованной на мировых рынках продукции. Животноводство становится стратегической отраслью экономики и одной из основ экспортного роста Казахстана.

Так, объем валовой продукции в отрас­ли за четыре месяца 2025 года превысил 1 триллион 158 миллиардов тенге. Индекс физического объема сос­тавил 103,5 процента. Продолжается рост производства продукции и чис­ленности поголовья сельскохозяйственных животных.

На 1 мая численность КРС достигла 9,7 миллиона голов, увеличившись на 3,4 процента. Поголовье овец и коз составило 25,7 миллиона голов, лошадей – более 5,1 миллиона. Продолжается рост численности птицы, свиней и верблюдов.

За четыре месяца произведено более 338 тысяч тонн мяса всех видов, что на 3,4 процента выше уровня прошлого года. Положительная динамика сохраняется по молоку и яйцам.

На первый взгляд рост на несколько процентов может показаться умеренным, однако для отрасли такая динамика имеет большое значение. В отличие от растениеводства, где результат во многом зависит от погодных условий конкретного сезона, животноводство требует долгосрочных инвестиций и последовательной работы по формированию стада, улучшению кормовой базы и повышению продуктивности животных.

За сухими цифрами статистики – глубокая модернизация производств, внедрение современных технологий, изменение подходов к государственной поддержке и формирование новой модели развития. Сегодня перед отраслью стоит задача не просто увеличить производство, а создать конкурентоспособную систему, способную эффективно работать как на внутреннем, так и на внешних рынках. Все большую роль начинают играть цифровые решения, автоматизированные системы кормления и доения, современные ветеринарные подходы и селекционная работа.

– Ранее вы заявляли об изменении подхода к выдаче субсидий. Расскажите, какие перемены произошли в этой сфере.

– В текущем году на субсидирование отрасли выделено 117,6 миллиарда тенге. Средства направлены на поддержку развития племенного животноводства, повышение продуктивности и улучшение качества продукции.

Нами постоянно совершенствуются механизмы и направления субсидирования. Важным моментом стал переход к формированию собственной генетической базы. Расширяем использование технологий искусственного осеменения, включая однополое семя (это прошедший лабораторную сортировку семенной материал, применяя который можно целенаправленно получать телок или бычков, что позволяет формировать высокопродуктивное поголовье). В целях стимулирования этих работ повышается норматив возмещения с 10 тысяч до 18 тысяч тенге за приобретенное и использованное однополое семя.

Для увеличения воспроизводства высокоценных генетических линий внутри страны и ускоренного развития отечест­венной селекции предусматривается повышение норматива возмещения за приобретение эмбрионов с 80 тысяч до 120 тысяч тенге.

Акцент смещается на стимулирование эффективности и технологического обновления. Отдельное внимание уделяется развитию генетического потенциала животных. В мировой практике именно генетика считается одним из главных факторов повышения продуктивности.

Казахстан постепенно переходит от преимущественного импорта племенного материала к созданию собственной селекционной базы, поэтому расширяются меры поддержки по использованию семени и приобретению эмбрионов высокопродуктивных животных. Такой подход позволяет получать больше продукции без пропорционального увеличения поголовья, что особенно важно на фоне роста конкуренции на мировых рынках.

– Итак, финансовые вливания пос­тепенно меняют свою направленность. Можно ли сегодня говорить о результатах, которые принесли эти решения?

– Конечно. Один из таких результатов – стремительное развитие современных молочно-товарных ферм. На сегодняшний день в республике функционируют 373 МТФ, из них 112 являются высокопроизводительными, цифровыми, обеспечивающими производство 594 тысяч тонн молока в год. Это свидетельствует о последовательном внедрении передовых технологий и повышении эффективности производства.

К слову, в 2019 году таких ферм в стране было всего 19, а сегодня – 112! И их количество будет расти.

Во исполнение поручения Главы государства нами проводится масштабная работа по дальнейшему развитию промышленного молочного животноводства. В стране запланировано строи­тельство 116 современных МТФ с общим объемом производства 600 тысяч тонн молока в год. Профинансировано строи­тельство 94.

На сегодня введена в эксплуатацию 71 МТФ (400 тысяч тонн). До конца текущего года планируется завершить строительство еще 19 таких предприя­тий. Эти проекты реализуются в рамках программы тиражирования опыта Северо-Казахстанской области.

Их осуществление позволит увеличить объемы выпуска товарного молока, повысить уровень продовольственной безопасности страны, сократить импортозависимость по молочной продукции (сыр и творог), а также создать новые рабочие места в сельской местности.

В настоящее время свыше ста МТФ уже используют цифровые технологии управления. На их долю приходится более половины промышленного производства. Фактически Казахстан переживает переход от преимущественно традиционного молочного животноводства к индустриальной модели.

Следующий пример успешной модернизации – отечественное птицеводство. В настоящее время производством яйца занимаются 37 промышленных птицефабрик общей мощностью 4,5 миллиарда штук. Действуют 32 птицефабрики мясного направления суммарной мощностью 505 тысяч тонн куриного мяса. Задача импортозамещения в этой сфере решается путем ввода новых и расширения действующих мощностей птицефабрик.

В отрасли мясного птицеводства запланировано увеличение мощнос­тей по производству куриного мяса на 220 тысяч тонн. На сегодняшний день введены шесть птицефабрик на 31,1 тысячи тонн. На стадии реализации находятся еще четыре проекта общей мощностью порядка 190 тысяч тонн. Их ввод в экс­плуатацию позволит полностью обеспечить внутренний рынок отечественной продукцией и нарастить экспортный потенциал.

По пищевому яйцу объемы производства отечественных предприятий полностью обеспечивают внутреннюю потребность.

– Принятие Комплексного плана развития животноводства на

2026–2030 годы многие эксперты справедливо считают важным шагом на пути трансформации отрасли. Какие положения этого докумен­та можно считать узловыми?

– В плане отражен широкий комплекс мер для дальнейшей трансформации отрасли. С марта текущего года запущены программы льготного кредитования «Игілік» и «Береке», в рамках которых сельхозтоваропроизводители могут привлекать финансирование под 6 процентов годовых на приобретение племенного поголовья. Эти инст­рументы призваны придать новый импульс развитию мясного скотоводства и обеспечить дальнейшее повышение продуктивности.

Планируется запуск программы льготного кредитования на пополнение оборотных средств по ставке 5 процентов годовых на поддержку животноводческих хозяйств, в частности, на приобретение кормов, ветеринарных препаратов, ГСМ, запасных частей для техники и оборудования. Дополнительно предусмотрены меры по обеспечению отрасли квалифицированными кадрами и созданию необходимых социальных условий для животноводов.

Реализация этих мер позволит создать экономические стимулы для расширения производства, увеличения численности поголовья и повышения экспорт­ного потенциала отрасли.

К слову, первая серьезная поддержка мясного скотоводства связана с запус­ком в 2011 году программы «Сыбага», предусматривавшей льготное кредитование на приобретение племенного скота. Это позволило существенно увеличить поголовье, ускорить породное преобразование и сформировать основу современного мясного животноводства.

Но программа завершилась в 2020 году. После этого темпы развития отрасли заметно снизились, и в последние годы поголовье прирастает в среднем на 2–3 процента в год. Вместе с тем потенциал отечественного мясного животноводства значительно выше. Казахстан располагает огромными площадями естественных пастбищ, благоприятными природно-климатическими условия­ми и накопленным производственным опытом.

Именно поэтому по поручению Главы государства Правительством принят Комплексный план развития животноводства, знаменующий новый этап поддержки отрасли. Параллельно в стране развивается современная модель ротационного животноводства, основанная на лучших практиках Канады и Австралии. Ее принцип заключается в рациональном использовании пастбищ посредством их разделения на отдельные участки с последовательным перемещением животных между ними. Это позволяет предотвращать деградацию земель и обеспечивать восстановление травостоя.

На юге Казахстана примером успешного внедрения такой модели служит ТОО «Қайып ата», реализовавшее проект полного производственного цикла – от воспроизводства стада до откорма и переработки продукции. В состав предприятия входит крупнейшая в стране откормочная площадка мощностью 50 тысяч голов крупного рогатого скота.

В северных регионах аналогичный подход применяется в товариществах Terra и KazBeef, на западе – в «Terra-Ақжайық», на востоке – в «Елімай Көкпекті». Всего же сегодня в стране функционируют порядка 200 хозяйств, применяющих элементы ротационного использования пастбищ и современные технологии мясного скотоводства.

На втором Агрофоруме Глава государства поручил продолжить внедрять систему производственного цикла в мяс­ном скотоводстве с упором на рацио­нальное и ротационное использование пастбищ. В этой связи министерством разработан и запускается новый кредитный продукт «Жайлау», направленный на развитие отгонного скотоводства, повышение эффективности использования пастбищных ресурсов и расширение производственной базы отрасли.

Развитие животноводства имеет значение не только для аграрной отрасли. Каждая новая ферма, откормочная площадка или птицефабрика создает рабочие места, обеспечивает доходы сельского населения, стимулирует развитие кормопроизводства, логистики, ветеринарии и перерабатывающей промышленности.

– Один из проблемных и наиболее болезненных вопросов в системе АПК касался переработки шкур и шерсти. Ценное сырье, полученное ценой нелегкого труда скотников, чабанов, табунщиков, нередко просто выбрасывалось, сжигалось… Можно ли сказать, что в этом секторе произошли изменения? И вообще, как проходит становление перерабатывающих мощностей в сельском хозяйстве страны?

– Действительно, проблема переработки шерсти и шкур на протяжении многих лет оставалась одной из самых острых. Нередко сырье, которое производилось большим трудом наших животноводов, не находило дальнейшего применения и фактически выпадало из экономического оборота.

В настоящее время переработку шерс­ти осуществляют девять предприятий. Их суммарная годовая мощность – 29 тысяч тонн сырья. Переработкой шкур КРС и МРС занимаются 12 предприятий. В течение одного года через их цеха проходит более 3,3 миллиона шкур.

Причиной низкой загрузки предприя­тий остается несоответствие стандартам качества значительной части сырья. Именно поэтому особое внимание сегодня уделяется проектам, позволяющим перерабатывать сырье независимо от его качества.

В текущем году в Актюбинской облас­ти введено в эксплуатацию предприятие по переработке шерсти «Казфелтек». Реализуются четыре инвестиционных проекта по переработке шкур: в Жамбылской, Западно-Казахстанской, Алматинской областях и Алматы. Запуск новых производств позволит увеличить загрузку перерабатывающих мощностей.

Сегодня наша задача заключается не просто в увеличении объемов производства сельхозпродукции, а в создании полной производственной цепочки – от поля и фермы до готового продукта с высокой добавленной стоимостью.

Для поддержки перерабатывающих предприятий реализуются меры льготного финансирования и инвестиционного субсидирования. За 2024–2025 годы финансирование на пополнение оборотных средств получили 196 предприятий переработки на общую сумму 131 миллиард тенге. В 2026-м на эти цели пре­дусмотрено около ста миллиардов тенге.

В 2025 году введено в эксплуатацию 53 инвестиционных объекта в сфере переработки стоимостью 120,4 миллиарда тенге. Реализуемые меры уже демонстрируют положительный эффект: по итогам прошлого года объем производства продуктов питания достиг 3,9 триллиона тенге, увеличившись на 8,1 процента.

Положительная динамика сохраняется и в текущем году. Более чем в два раза выросли инвестиции в основной капитал отрасли, превысив 389 миллиардов тенге. Экспорт переработанной продукции достиг 3,6 миллиарда долларов, ее доля в общем экспорте АПК составила 51,4 процента.

Казахстан сохраняет лидирующие позиции в мире по экспорту муки, входит в число крупнейших экспортеров растительного масла и последовательно наращивает выпуск продукции глубокой переработки зерна и масличных культур. Продолжается работа по развитию сахарной отрасли, переработки шерсти и шкур, обеспечению молоко- и мясоперерабатывающих предприятий необходимыми объемами отечественного сырья.

Сегодня Казахстан практически полностью обеспечивает внутренний рынок основными видами продовольствия. По отдельным импортозависимым нап­равлениям продолжается работа по привлечению инвесторов и созданию благоприятных условий для реализации новых проектов. Наша задача – увеличить долю переработанной продукции в АПК до 70 процентов и наращивать выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью.

Пользуясь случаем, хочу от всей души поздравить с профессиональным праздником всех тружеников отрасли животноводства! Это сильные, преданные своему делу люди! Нередко в сложных погодных условиях, под открытым небом им приходится выполнять свою работу, внося достойный вклад в обеспечение продовольственной безопасности страны.

Поэтому мы будем принимать дальнейшие меры для поднятия престижа профессии животновода.