Кумыс из Оркендеу

Рысбек Жантыкеев
старший корреспондент отдела экономики

Кумыс с удовольствием пьют не только сельчане, но и горожане. В столицу этот древний напиток из кобыльего молока доставляют из целого ряда окрестных регионов. В том числе существенный вклад в «кумысную реку» вносят хозяйства Акмолинской области, в их числе – Коргалжынский район.

фото автора

Не так давно в селе Оркендеу мне довелось встретиться с семьей, которая на протяжении четверти века остается верной традициям приготовления кумыса.

…Супругов Талгата и Гульшат Акан я застал на их подворье возле десятка кобыл и жеребят в час дойки. Гривастые мамаши стоят спокойно, дожидаясь, когда к ним подпустят малышей. Ведь только после того как жеребенок получит свою долю молока из вымени матери, умное животное подпустит к себе доильщицу.

Работа женщины с каждой из кобылиц длится всего несколько минут. Ведро наполняется понемногу, на величину, измеряемую сотнями граммов. За день (это несколько доек с перерывами в два часа) одна кобыла дает от полутора до трех литров молока. Все зависит от возраста, породы и ряда индивидуальных особенностей животного.

Часть надоя в виде саумала отправляется в магазины и на базары столицы (благо до нее недалеко – примерно 140 км), а часть идет на приготовление кумыса.

Доить кобыл на подворье семьи Акан принято с мая по начало сентября. Затем кобылицы-кормилицы со своими жеребятами отправляются на вольные выпасы, чтобы успеть набрать на зиму нужный вес.

Управляясь с жеребятами, Талгат Акан сообщил, что его лошадиный косяк, включая дойное поголовье, состоит из представителей мугалжарской породы.

– До этого у нас были лошади джабе. Надо признать: они очень неприхотливы в уходе и хорошо переносили зимы, находясь в степи под открытым небом. Были способны тебеневать – добывать корм из-под снега. И все же я из практического расчета решил сменить джабе на мугалжарцев. Дело в том, что последние более продуктивные: они набирают больший вес, имеют неплохие молочные качества и тоже выносливы, – рассказывает Талгат Акан.

А именно по признаку выносливости, неприхотливости и продуктивности приучили подбирать скот для домашнего подворья родители супругов, которые, как выяснилось, в советские времена тоже работали в сельском хозяйстве. Отец Талгата был механизатором, а у Гульшат – экономистом. Все местные семьи держали домашний скот, так что наши герои еще в детстве получили навыки ухода за овцами, коровами, лошадьми.

И не случайно во взрослой жизни основной профессией для них стало коневодство, а продукцией организованного ими крестьянского хозяйства – конина, включая мясные полуфабрикаты, и кумыс.

Уже несколько лет семья фермеров на 200 га сельхозугодий выращивает также ячмень и суданскую траву. В день нашей встречи сын коневодов занимался в поле посевной. Обратиться к земле фермеров заставляет жизнь: без надежной кормовой базы невозможно развитие животноводства.

…Рядом со старым домом семьи Акан высится новый, красивый. Супруги говорят, что поднять его стало возможным благодаря их каждодневному труду.

В этом мнении супруги Талгат и Гульшат не одиноки: только приготовлением кумыса в их родном селе Оркендеу занимаются около 20 семей. По информации отдела сельского хозяйства Коргалжынского района, семейные кумысные фермы действуют также в Майшукуре (15), Жантеке (20), Сабынды (25), Кенбидайыке (15), Караегыне (20), Арыкты (15), Шалкаре (15), Ушсарте (15). Около 160 семейных ферм ежедневно производят сот­ни литров кумыса для столицы.

 

