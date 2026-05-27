Тимур Пшенов: Мы ценим своих работников

В аграрном секторе респуб­лики главная тема связана с посевной. В зерносеющих регионах она в самом разгаре, на юге – завершается. Каких-то серьезных сбоев нет. «Все идет по плану», – удовлетворенно отмечают аграрии, и за этой короткой фразой кроются большая подготовительная работа и напряженный труд в поле.

Вот и в известном в Акмолинской области ТОО «Ен Дала», где не так давно довелось побывать корреспонденту «Казахстанской правды», все силы брошены на посевную. Генеральный директор товарищества Тимур Пшенов сообщил при встрече, что сеять в нынешнем сезоне начали на несколько дней раньше.

– Прогноз погоды нынче не совсем благоприятный, к концу посевной ожидаются минимальные запасы влаги в почвосеющем горизонте, – объясняет руководитель. – А так – всем необходимым механизаторы обеспечены. Наряду с севом ведется гербицидная и механическая обработка почвы против сорняков.

Что касается структуры посевов, то нынче общая площадь сельхозкультур в хозяйстве сос­тавила около 40 тыс. га, или на четыре тысячи больше, чем годом ранее. Примерно половину клина займут зерновые: пшеница, ячмень и овес.

Около 20% площадей будут отданы под масличные – лен и подсолнечник, 10% – под бобовые, кукурузу и кормовые – эспарцет, житняк, однолетние травы. Еще имеется около девяти тысяч гектаров паровых земель. Кормовым культурам уделяется особое внимание – хозяйству необходимо обеспечить себя и общественное стадо достаточным запасом кормов.

Говоря о семенах, фермер отмечает, что география их закупок представлена многими странами Европы, Россией и Казахстаном. Уже несколько лет в севообороте ТОО «Ен Дала» находится пшеница «альбидум», выведенная селекционерами Саратовской области РФ. Это засухоустойчивая крупнозернистая культура с высоким содержанием протеина.

Хорошо зарекомендовала себя пшеница сорта «айна» от Карабалыкской (Костанайская область) СХОС. Среднеранний сорт «семеновна» (СХОС Северо-Казахстанской области) имеет прекрасные хлебопекарные качества. Еще в севообороте наличествует ячмень «великан», овес «жетистик» и ряд других сортов зерновых.

Современные коммуникации позволяют наладить сотрудничество со всем миром, вот только с каждым годом усложняется логистика и, как следствие, растут цены на семенной материал. Раньше даже из Германии товар мог прийти в течение недели, теперь же ожидание может затянуться на месяцы.

…У кромки поля, по которому беспрерывно движутся посевные комплексы и тракторы с прицепленными к ним распылителями, состоялся разговор с ветераном аграрной отрасли, руководителем структурного подразделения ТОО Михаилом Поклонским. Опытный механизатор рассказал, что в настоящее время на севе задействовано восемь посевных комплексов. В сутки засевается примерно три тысячи гектаров. Есть все предпосылки для того, чтобы уложиться в оптимальные технологические сроки.

По информации собеседника, поля товарищества разбросаны: максимальное расстояние между ними порой превышает 100 км. Такая вот полевая география. Однако этот фактор никак не сказывается на качестве обработки пашни.

Из многих существующих в регионе агротехнологий здесь выбрали ту, что предполагает минимальную обработку. Так, по завершении осенней жатвы безотвальными плугами делается глубокое рыхление почвы, позволяющее частично уничтожить коконы вредных насекомых. При этом почва эффективно впитывает влагу.

– Уровень ее содержания в пашне – главный показатель, – говорит Михаил Поклонский. – Без нее хорошего урожая не получить. Что касается отдачи полей, то в 2025 году хозяйство получило в среднем по 18 цент­неров зерновых с каждого гектара. Для местной нивы с бонитетом в 18–20 баллов это очень хороший показатель.

Между прочим, как выяснилось позже, трудовой стаж Михаила Поклонского в сельском хозяйстве составляет ни много ни мало 49 лет. По большому счету почти вся жизнь сложилась из таких вот посевных и уборочных, круговорота дел, которыми заполнены крестьянские будни.

По признанию генерального директора «Ен Дала» Тимура Пшенова, в его рабочем календаре в течение 36 лет не было ни одного отпуска. Повторюсь: ни одного! Такая вот преданность сельской ниве.

Тимур Амангельдиевич рассказал, что родился и вырос в одном из небольших городков Акмолинской области. Там же окончил среднюю школу. Дальше – служба в армии, поступление в аграрный вуз и получение диплома инженера по управлению земельными ресурсами. На дворе уже стояли 1990-е, и вскоре парню пришлось постигать первые азы работы с землей.

Когда стали делить по паям совхоз, в котором трудились родители, семье достались только 46 га земли. Но и для ее обработки нужна была хоть какая-то техника. Поэтому дипломированный специалист влез в долги, чтобы купить подержанный трактор «Алтаец», комбайн «Енисей», а еще трактор МТЗ, автомобиль ЗИЛ-130 и сеялки. С этим машинным парком и начал свой первый полевой сезон.

К счастью, в тот год земля одарила агрария добрым урожаем, который к тому же был вовремя убран. Благодаря чему и удалось благополучно погасить долги.

На следующий год посеял уже 80 га зерновых. Еще через полевой сезон – 150, далее 420 и тысячу гектаров… Как уже было сказано выше, в настоящее время весь посевной клин Пшенова составляет 40 тыс. га, или без малого в 40 раз больше, чем в год начала долгого и трудного пути в сельском хозяйстве.

Два года назад в «Ен Дала» запустили современную молочно-товарную ферму. Сегодня ее суточная производительность составляет 35–36 тонн молока. Это второй результат по Акмолинской области.

– Мы вышли только на первый уровень мощности. Следующая задача – дорасти до второго уровня и довести производительность фермы до 50 тонн молока в сутки. Основу дойного поголовья составили коровы голштино-фризской породы из Дании, а также из России. Кстати, скот, закупленный в соседней стране, ничем не уступает европейскому – такая же генетика. Благодаря запуску МТФ было создано 90 постоянных рабочих мест. Конечно, без господдержки осуществить такой проект было бы невозможно, – заметил Тимур Пшенов и, пользуясь случаем, попросил через газету выразить благодарность Президенту, Правительству, профильному министерству, а также руководству области за оказываемую аграрному сектору страны поддержку.

В настоящее время дойное стадо фермы ТОО «Ен Дала» составляет 1 200 коров. До конца нынешнего года намечено довести численность молочных буренок до 1 800. К словам собеседника стоит добавить, что вообще-то молочно-товарное производство – очень тяжелая ноша. Условно говоря, ее можно сравнить с высшим пилотажем в отрасли животноводства. Но дос­тичь его удается далеко не всем.

Еще одним новым проектом компании призван стать зерновой элеватор. Автору этих строк довелось увидеть старт стройки. Новый объект мощностью хранения 20 тыс. тонн зерна позволит принимать хлеб из ближайших фермерских хозяйств, сушить, очищать и калибровать его, а также хранить. Причем продукция будет размещаться сегментированно согласно показателям клейковины.

Стоимость проекта – 1 млрд 300 млн тенге. Средства выделяются Аграрной кредитной корпорацией Казахстана. Помимо прочего, на новом элеваторе будет создано 15 постоянных рабочих мест, а на время строи­тельных работ – 50. Запуск востребованного объекта намечен к началу уборочных работ, то есть уже через три месяца.

За всеми успехами предприя­тия стоит упорный труд коллектива, руководства в лице генерального директора Тимура Пшенова и его заместителей. По признанию руководителя, за минувшие 36 лет довелось пройти через многое, и этот путь, конечно, не был легким.

В бизнесе и жизни руководитель «Ен Дана» берет пример с самого известного в стране агрария – Ивана Сауэра. Искренне считает созданную этим человеком агрофирму эталоном ведения аграрного бизнеса, а село, в котором живут работники предприятия, – примером в решении социальных вопросов. На него и равняется.

Поэтому товарищество построи­ло три двухэтажных дома в селе имени Рахимжана Кошкарбаева. В другом населенном пункте, названном именем Героя Советского Союза Маншук Маметовой, где также базируется производственная база предприятия и живут его работники, помимо трехэтажного дома, построено восемь индивидуальных коттеджей.

Часть квартир была передана бесплатно бюджетным работникам – специалистам сельского акимата, а также медикам, учителям и участковому полицейскому.

Отработавшим десять и более лет работникам жилье передается­ в частную собственность безвозмездно. Подарком жителям села имени Маншук Маметовой стал новый детсад, который пост­роен силами хозяйства. Как говорит аграрий, делать бизнес на детях для него неприемлемо.

Руководитель сожалеет о том, что вклад в сохранение и развитие села становится частью деятельности далеко не всех его коллег, кто имеет земельные площади и, соответственно, бизнес на селе. Хватает примеров, когда, прибрав к рукам большие куски пашни, их владельцы живут как временщики: приезжают, чтобы отсеяться, затем собрать урожай, и далее исчезают до следующей весны... Земля обрабатывается ими откровенно плохо, а для проведения работ завозятся

гастарбайтеры.

Село же, где находится подобный бизнес, умирает, для местных жителей там работы нет. В общем, никакой пользы от временщиков нет ни земле, ни селу.

В общей сложности в компании «Ен Дала» трудятся 320 человек. Их средняя зарплата составляет 500 тыс. тенге. Тимур Пшенов считает, что по-другому нельзя – столица с ее высокими зарплатами близка, и удержать людей непросто. Радует, что немало тех, кто, пожив в городе, возвращается обратно. Им предоставляется бесплатное, благоустроенное жилье. Людей здесь ценят, и это – один из главных принципов работы руководства ТОО «Ен Дала».