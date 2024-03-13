Наурыз будет отмечаться по-новому в Казахстане

Культура и общество
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Дана Аменова
Корреспондент

С этого года праздник Наурыз будет отмечаться в новом формате. Празднование продлится до 8-9 дней, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как сообщил на площадке СЦК заместитель председателя комитета культуры МКИ Сабит Барлыбаев, предложено обогатить смысл и содержание всенародного праздника и объявить декаду Наурызнама, которая будет проводиться ежегодно с 14 по 23 марта.

- Исторически празднование Нового года (у восточных народов – прим. ред.) продолжалось 8-9 дней и называлось «Наурызнама». Упоминания об этом имеются в трудах великих писателей-философов Махмуда Кашгари, Машхур Жусуп Копейулы, Абая, Мухтара Ауэзова, - сказал Барлыбаев.

Декада Наурызнама:

14 марта - Көрісу күні - отмечается праздник Амал. Праздник, который сохранился в западных регионах страны, теперь предлагается отмечать во всех регионах.

15 марта – День милосердия. Этот день будет посвящен благотворительности, милосердию и добрососедству.

16 марта – День культуры и национальных традиций. Этот день будет посвящен пропаганде нашей культуры, искусства и национальных ценностей.

17 марта - День Шанырака. В этот день будут организованы культурные мероприятия, посвященные популяризации наших семейных ценностей, образцовым семьям, вопросам нравственного воспитания.

18 марта – День национальной одежды. В декаде Наурызнама во всех регионах страны будут проведены различные мероприятия, направленные на популяризацию нашей национальной одежды.

19 марта – День обновления. В этот день было предложено продолжить традицию весенней посадки деревьев.

20 марта – День национальных видов спорта. В этот день во всех регионах страны организуются различные соревнования по национальным видам спорта.

21 марта – День солидарности. Идея этого дня заключается в том, чтобы люди в целом повышали уважение друг к другу, пропагандировали мир и единство.

22 марта - Новый год. В этот день во всех регионах страны проводятся общенациональные культурно-спортивные мероприятия, организуются этноаулы и различные ярмарки.

- С 14 по 23 марта будет объявлен сезон «Наурыз-базарлық». В эти дни планируется проведение массовых распродаж в торговых точках, а также скидок, - сказал Барлыбаев. 

Завершающим днем Наурыза, символом встречи Нового года, будет объявлено 23 марта – День очищения. В этот день во всех регионах Казахстана пройдет общенациональная экологическая акция.

Наурыз - праздник прихода весны и Нового года по астрономическому солнечному календарю у иранских и тюркских народов.

30 сентября 2009 года Наурыз включён ЮНЕСКО в репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества, с этого времени 21 марта объявлено как Международный день Наурыз.

#Наурыз #новый #праздник #Наурызнама

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