Асет Калымов
собственный корреспондент по Алматинской области

С начала года волонтеры обнаружили 11 ранее неизвестных скоплений петроглифов

фото из архива группы "Охотники за петроглифами"

Итоги уходящего года озву­чили на брифинге в Региональной службе коммуникаций Алматы представители общественного фонда «Охотники за петроглифами». На территории трех областей – Алматинской, Жамбылской и Жетысу – ими проведено 27 исследовательских экспедиций. Найдено свыше десятка новых групп древних наскальных рисунков, зафиксировано около 20 могильников, не включенных в свод археологических памятников.

По словам руководителя группы «Охотники за петроглифами» Ольги Гумировой, нынешний сезон выдался богатым на открытие старинных поселений и захоронений. Так, в ущелье Молалы на левом берегу реки Коксу рядом с могильниками эпохи бронзы и раннего железного века были обнаружены более десятка казахских родовых кладбищ XVIII–XIX веков. Выявлено также свыше 300 курганов.

Важной частью работы волонтеров стала помощь местных жителей. В частности, большое скопление петроглифов найдено в предгорной зоне Джунгарского Алатау, близ села Аманбоктер области ­Жетысу. Их обнаружили директор сельской школы Жансерик Бохон и завуч по воспитательной работе, учитель истории Акылбек Маратхан.

– Этот петроглифический комплекс – настоящее сокровище, датируемое эпохой бронзы, – рассказывает Ольга Николаевна. – В общей сложности здесь на камнях выгравировано свыше тысячи рисунков и культовых сцен. Все они сохранились в отличном состоянии, что большая редкость по нынешним временам. Еще одну галерею петроглифов удалось найти в долине реки Асы в Алматинской области благодаря информации наших добровольных помощников – братьев Сатымбековых.

Не успели волонтеры завершить сезон исследований, как к ним в начале декабря поступил новый сигнал о двух площадках древней наскальной живописи, расположенных близ Конаева. Энтузиасты немедля снарядили экспедицию и зафиксировали на месте большое число гравюр с изображениями горных козлов и верблюдов, сцены охоты, поединков.

Как отметил активист общественной группы Юрий Дорохов, необходимо, чтобы государство брало под защиту памятники старины сразу после их обнаружения. В настоящее время, прежде чем включить те или иные скальные массивы и плиты с петроглифами в Список историко-культурных объектов, осуществляется долгий бюрократический процесс, включающий сбор информации, проведение экспертиз. За это время святилища под открытым небом могут пострадать от рук вандалов либо деятельности горнорудных предприятий. Как это было, к примеру, на перевале Архарлы, в урочищах Кызылтас и Аккайнар, где в последние годы были обнаружены крупные галереи наскальных изображений.

В целом на территории рес­публики насчитывается около 300 официально зарегистрированных скоплений петроглифов. Однако по оценкам ученых-археологов, реальное число таких мест превышает 1 500. Так что у команды охотников за петроглифами впереди еще много открытий и непочатый край работы.

