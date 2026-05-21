Татьяна Бурмистрова и Макпал Жунусова получили высокие госнаграды

Президент принял решение отметить государственными наградами группу граждан, чей созидательный труд направлен на продвижение отечественной культуры и обогащение духовного мировоззрения нашего народа, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
– Сегодня в зале присутствует известная певица и домбристка Татьяна Николаевна Бурмистрова. Уже почти полвека она активно продвигает традиционное казахское искусство и вдохновляет молодых талантливых исполнителей. Сегодня я подписал Указ о награждении Татьяны Бурмистровой высшей наградой – орденом «Отан». Кроме того, сегодня я вручу орден «Барыс» II степени Макпал Жунусовой – талантливой певице, чье творчество находит отклик в сердцах граждан, и прежде всего, наших соотечественниц, – сказал он на церемонии награждения работников культуры и искусства.
По его словам, орденом «Барыс» III степени награждена актриса Национального русского театра драмы имени Михаила Лермонтова Марина Юрьевна Ганцева.
– Она внесла значительный вклад в развитие культуры Казахстана, благодаря многолетнему труду и яркому таланту снискала заслуженные симпатии и любовь многочисленных поклонников театрального искусства. В день профессионального праздника ряду деятелей искусства, внесших большой вклад в развитие отечественной культуры, будет присвоено звание «Қазақстанның халық әртісі». В целом, в нынешнем году более 120 представителей этой сферы станут обладателями государственных наград, – добавил Глава государства.