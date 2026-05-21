Татьяна Бурмистрова и Макпал Жунусова получили высокие госнаграды

– Сегодня в зале присутствует известная певица и домбристка Татьяна Николаевна Бурмистрова. Уже почти полвека она активно продвигает традиционное казахское искусство и вдохновляет молодых талантливых исполнителей. Сегодня я подписал Указ о награждении Татьяны Бурмистровой высшей наградой – орденом «Отан». Кроме того, сегодня я вручу орден «Барыс» II степени Макпал Жунусовой – талантливой певице, чье творчество находит отклик в сердцах граждан, и прежде всего, наших соотечественниц, – сказал он на церемонии награждения работников культуры и искусства.