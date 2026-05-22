Крупное месторождение нефти обнаружили в Египте

В мире,Нефть и Газ
Айман Аманжолова
корреспондент

Министерство нефти и минеральных ресурсов страны считает это позитивным сигналом для инвесторов, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Rg.ru

Изображение сгенерировано нейросетью Gemini

Власти Египета объявили об открытии крупного месторождения нефти и газа в Западной пустыне за последние 15 лет.

По предварительным оценкам, в месторождении содержится около 330 млрд кубических футов природного газа (≈9,3 млрд куб. м) и 10 млн баррелей конденсата и сырой нефти, а общие запасы составляют около 70 млн баррелей нефтяного эквивалента.

Министерство сообщило, что компания Agiba, совместное предприятие египетской General Petroleum Corporation и итальянской Eni, сделало открытие на разведочной скважине Bustan South‑1X с использованием буровой установки из Египта.

Новое месторождение было обнаружено примерно в 10 км от существующих производственных мощностей и трубопроводов. Это позволит разработать план быстрого развития и скорейшего подключения к сети без значительных затрат.

Заявление египетских властей прозвучало на фоне того, что мировые рынки нефти и газа пострадали из-за войны в Иране, которая вызвала опасения по поводу отсутствия эффективных маршрутов поставок и резко повысила базовые цены.

С начала этого года нефть марки Brent подорожала более чем на 50%, в конце марта ненадолго приблизившись к 120 долларам за баррель. Всемирный банк ожидает, что мировые цены на энергоносители будут примерно на 24% выше, чем в 2025 году. Это является самым резким ростом за последние четыре года.

 

