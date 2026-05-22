Стал символом свободы и единства

В 1946 году мавзолей, расположенный на окраине села Саудакент Сарысуского райо­на, был обследован археологом Геронимом Пацевичем. Именно тогда памятником впервые серьезно заинтересовалось научное сообщество. Позже его изучением занялись специалисты экспедиции Министерства культуры Казахской ССР и организации «Казпроектреставрация».

В 2000 году объект обследовался экспедицией Свода памятников истории и культуры РК, а в 2014-м – участниками археологической экспедиции.

Строение, сохранившееся до наших дней, относят к более позднему периоду развития цивилизации, нежели известные далеко за пределами страны средневековые мавзолеи Айши-биби, Бабаджи-хатун, Карахана и Тектурмас. Ученые датировали его XVIII веком – именно тогда в степях шла активная борьба казахского народа за свою независимость.

Краевед Анна Крокошева в книге «Памятники истории и культуры республиканского значения по Жамбылской области» пишет, что Шокай Карабекулы был выдаю­щимся деятелем, служившим при Кокандском ханстве. Это был честный и находчивый человек, который занимался разрешением споров не только своего, но и соседних племен и родов. Титул «датка», означавший высшую степень военной и гражданской власти, он получил от правителей узбекского государства, заметивших его растущее влияние и популярность среди населения Каратауской местности. Впоследствии он и закрепился за ним.

Шокай-датка был не просто правителем, но и мудрым дипломатом. История гласит, что он умело прекращал кровопролитные распри между казахами и кыргызами, выступая за мир и единство. Этот прозорливый и дальновидный человек снискал славу среди простых людей, он выступал за выход из-под гнета кокандцев и объединение с русским народом. Видя политическую обстановку, он всеми силами ратовал за сближение с Российской империей, считая это единственным шансом на выживание для своего народа. Именно поэтому Шокай способствовал экономическому и военному единству с северным соседом. Об этом свидетельствует письмо к своему руководству русского воен­ного и политического деятеля, полковника Михаила Черняева, который сыграл не последнюю роль в истории этого края и какое-то время занимал пост туркестанского генерал-губернатора. В нем он отметил влияние Шокай-датка на Кокандское ханство и его высокий авторитет среди казахов. Позже станет известно, что кокандский хан не простил соглашения Шокая с русскими военачальниками – по его приказу он был отравлен.

Мавзолей, возведенный в честь борца за независимость, хранит память не только о войне и политике той далекой эпохи, но и говорит об удивительном строи­тельном искусстве степных мастеров. Мазар можно найти на старом кладбище – бывшем некрополе средневекового города Саудакента. Безмолвный свидетель истории является характерным монументальным культовым сооружением тех лет.

Если провести параллель с другими памятниками истории в области, то своей конструкцией он сильно напоминает отреставрированную версию мавзолея Карахана. Хотя эти мазары принадлежат к разным историческим эпохам и отражают разные этапы развития культуры Жамбылской области, архитектурно через общую исламско-среднеазиатскую традицию они родственны. Особенно схожи их фасады. Прямоугольная форма лицевых частей этих памятников с двух боковых сторон обрамлена угловыми декоративными башенками. И для одного, и для другого характерны купольная композиция, наличие портала с арочным входом, использование в строительстве жженного кирпича и ориентация на каноны среднеазиатского зодчества.

Оба строения входят в список важных историко-культурных объектов страны, которые не раз проходили реставрацию. В 1982 году мавзолей Шокай-датка официально включили в Список памятников истории и культуры республиканского значения Казахской ССР и взяли под государственную охрану.

По информации Анны Крокошевой, первые реставрационные работы в мавзолее проведены в 1990 году. В то время были восстановлены обрушенная местами наружная кладка стен, утраченные завершения парапета, а также крупный, сложенный из жженного кирпича однокамерный купольный объем, ориентированный входом на юго-запад.

Мавзолей Шокай-датка представляет собой симметричное портально-центрическое сооружение высотой около 8 м. Главный фасад выделен высоким порталом с неглубокой нишей стрельчатой формы, обрамленной П-образной рамой, и фланкирован угловыми башнями, состоящими из трех частей.

В стене ниши устроен высокий прямоугольный дверной проем с балочной перемычкой, в верхней части под аркой – небольшое сводчатое окно. По бокам арки ниши входного проема расположены четыре углубленные декоративные ниши. Две нижние из них имеют прямоугольную форму, а те, что сверху, – стрельчатую. Сфероконический купол мавзолея приподнят на высоком круглом барабане и снаружи подчеркнут сталактитовым карнизом с сохранившимися глазурованными элементами синей, белой и красной поливы. Под юго-восточной частью есть склеп с арочным входом. В помещении находится сводчатый саркофаг.

Последние реставрационные работы проведены в 2017 году специалистами РГП «Казреставрация». Ими были заменены поврежденные напольные плитки, часть внутренней кладки и облицовочного кирпича, выполнена гидроизоляция. Также полностью обновили внешнюю кирпичную облицовку, заново оштукатурили внутренние стены и установили специальную систему регулирования влажности фундамента, защищающую памятник от разрушения.

Существует версия, что мавзолей был возведен мастерами из Ташкента на средства брата Шокая – Шакена и его сына

Торегельды.

Сегодня мавзолей Шокай-датка остается не просто древним сооружением среди степных просторов Сарысу. Это живая память о человеке, который в тревожное и переломное время пытался сохранить мир, единство и будущее своего народа. Его стены, пережившие долгие века, словно продолжают хранить отголоски далекой эпохи. И пока над Саудакентом поднимается солнце, а купол мавзолея отражает его свет, память о Шокай-датка продолжает жить в камне, преданиях и культурном наследии области. Такие памятники напоминают о главном: у народа, который бережно хранит свое прошлое, всегда есть будущее.