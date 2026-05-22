В столице осудили директора фирмы, оказывающей услуги по получению виз

Ей дали 6 лет и 8 месяцев тюрьмы

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

21 мая межрайонным судом по уголовным делам Астаны оглашен обвинительный приговор в отношении женщины, обвинявшейся в совершении 124 эпизодов мошенничества, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на телеграм-канал судов столицы

Судом установлено, что она, являясь директором двух ТОО, зарегистрированных на имя матери, с целью хищения денег разработала схему, придавая ей вид оказания юридических услуг, распространяя ложные сведения о возможности получения долгосрочных виз (в США, Великобританию и др.) и миграционных услуг (получение ВНЖ и гражданства).

Сумма общего ущерба, причиненного всем потерпевшим составила свыше 896 млн тенге.

Суд назначил подсудимой наказание в виде 6 лет 8 месяцев лишения свободы. Также ей запрещено заниматься предпринимательской деятельностью в сфере туризма и миграции сроком на 5 лет.

Приговор не вступил в законную силу.