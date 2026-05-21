Безопасность пассажиров под контролем: МВД проинспектировало вагоны LRT

Запуск LRT стал важным этапом развития транспортной системы столицы
В Астане сотрудники МВД проверили объекты легкорельсового транспорта LRT. Основное внимание уделено вопросам безопасности пассажиров и соблюдению общественного порядка, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства
Стражи порядка осмотрели вагоны, станции и технические системы. Были изучены меры безопасности, а также условия для безопасного нахождения пассажиров.
В МВД подчеркнули, что обеспечение правопорядка и безопасности на объектах LRT остается одним из ключевых направлений работы.
Запуск LRT стал важным этапом развития транспортной системы столицы, повысив удобство и мобильность жителей города.