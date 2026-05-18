Культура как основа будущего: гуманитарная политика в логике Справедливого Казахстана

Новая Конституция Казахстана усилила именно это ценностное измерение развития. В ее логике человек, его достоинство, созидательный труд, образование, культура и ответственность перед будущими поколениями становятся не отвлеченными понятиями, а основой государственной политики. Поэтому сегодня культура не может рассматриваться как второстепенная сфера, существующая только в формате мероприятий, юбилеев или праздничных программ. Она становится частью большого курса на построение Справедливого Казахстана.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев последовательно подчеркивает, что модернизация страны невозможна без укрепления исторической памяти, духовной преемственности и уважения к национальному наследию. Это принципиальная позиция. В современном мире конкурируют не только экономики и технологии. Конкурируют смыслы, ценности, культурные коды, способность стран говорить о себе уверенно и убедительно. Казахстан в этой конкуренции должен опираться на собственную историю, культуру и созидательный потенциал граждан.

В этом контексте культура становится одним из ключевых ресурсов национальной устойчивости: она связывает реформы с ценностями, экономическое развитие – с челове­ческим капиталом, а модернизацию – с исторической преемственностью.

Отмечу, что в этой сфере произошел важный поворот: мы постепенно уходим от подхода, при котором культура воспринимается как набор отдельных проектов. В 2023 году была утверждена Концепция культурной политики Республики Казахстан на 2023–2029 годы, задавшая долгосрочную рамку развития отрасли.

Культура в логике новой Конституции: ценности как фундамент развития государства

Конституционные ценности становятся настоящими только тогда, когда человек ощущает их в повсе­дневной жизни. Доступ к театру, музею, биб­лиотеке, дому культуры или твор­ческому образованию – это тоже вопрос справедливости. Культурное развитие не должно зависеть от места проживания или близости к крупному городу.

Поэтому культурная политика сегодня начинается не с афиши, а с инфраструктуры, профессиональной среды и отношения государства к наследию. За последнее время ремонтные работы проведены на 313 объектах культуры местных исполнительных органов. Из них 61 объект построен, 252 объекта отремонтированы. За этими цифрами стоит новый уровень доступности культуры для регионов, районов, малых городов и сел.

Дом культуры в районе – это первая сцена для ребенка, пространство общения для старшего поколения, возможность для местного коллектива репетировать и выступать. Поэтому культурная инфраструктура снижает разрыв между центром и регионами, формирует среду для молодежи и укрепляет локальную идентичность.

В этой же логике продолжается реконструкция зданий Казахского национального театра драмы им. М. Ауэзова и Государственного академического русского театра для детей и юношест­ва им. Н. Сац. Здесь речь идет не только о ремонте. Государство сохраняет не стены, а имена и традиции, на которых формировалась культурная идентичность страны. Показательно, что общество уже чувствует эти изменения: уровень удовлетворенности качеством услуг в сфере культуры и искусства вырос с 74% до 77,1%.

Законодательная база

как гарантия устойчивости

Конституционная логика получила продолжение и в законодательных решениях. За последние годы были внесены изменения в законы «О культуре» и «О кинематографии», законодательство об охране объектов историко-культурного наследия. Отдельное значение имеет закон по вопросам поддержки и развития креативных индустрий, подписанный Главой государства в феврале 2026 года.

Эти изменения переводят культурную политику из режима отдельных инициатив в режим устойчивых правил. Для кино это устойчивое финансирование и прозрачность отбора, для наследия – системная охрана и археологический контроль, для международного продвижения – возможность создавать культурные центры за рубежом, для креативных индус­трий – новая экономика, где талант и национальный стиль становятся ресурсом роста.

Достоинство творческого труда как базис новой культурной политики

Даже самая современная инфраструктура не будет работать без людей, которые наполняют ее смыслом. Культура держится на человеке: артисте, библиотекаре, музейном сотруднике, реставраторе, режиссере, музыканте, преподавателе, мастере, хранителе традиций. Сегодня в Казахстане функ­ционируют около 7,5 тыс. организаций культуры, где работают более 60 тыс. человек. Это большая профессиональная среда, от которой зависит не только текущая культурная жизнь, но и преемственность всей отрасли.

По поручению Главы государства в период с 2022 по 2025 год заработная плата 64 тыс. работников организаций культуры и архивного дела была увеличена в два раза. Это решение имеет не только социальное значение. Оно меняет отношение к профессии. Молодой человек, выбирающий сцену, музей, библиотеку или архив, должен понимать: его труд нужен стране, его профессия имеет будущее, его вклад будет оценен.

Долгое время труд работников культуры часто воспринимался через приз­му личного призвания. Повышение заработной платы показывает, что культура – это полноценный квалифицированный труд, требующий знаний, опыта и постоянного развития.

С этой же точки зрения нужно рассматривать присвоение статуса «Национальный» девяти республиканским организациям культуры. Такой статус укрепляет институциональную устойчивость организаций и позволяет увеличить должностные оклады сотрудников с коэффициентом 1,75. Впервые за 30 лет было учреждено почетное звание «Халық әртісі», которое уже присвоено восьми деятелям культуры.

Театр и концертная сфера: преемственность поколений

Театр и концертная деятельность относятся к сферам, где профессио­нальная школа формируется столетиями. Здесь результат зависит от традиции, репертуара, педагогики, зрительской культуры и преемственности поколений.

В Казахстане действуют 59 театров, в театральной сфере заняты более 8,3 тыс. человек. Эта работа соответствует подходу Главы государства, который рассматривает культуру не только как сферу искусства, но и как основу воспитания и общественного единства. Поэтому поддержка теат­ров – это одновременно поддержка искусства, образования и общественной культуры.

За последние годы государство усилило поддержку не только ведущих республиканских, но и региональных коллективов. В 2023 году статус «Академический» был присвоен Казахской государственной филармонии им. Жамбыла и Государственной концертной организации «Қазақконцерт» им. Р. Баглановой. Трем региональным театрам и одной региональной филармонии также присвоен статус «Академический». 34 коллективам художественной самодеятельности Актюбинской и Туркестанской облас­тей присвоены звания «Народный» и «Образцовый». Это расширяет геогра­фию признания и укрепляет культурную ткань всей страны.

Национальное кино как инструмент исторической памяти

Если театр создает живую связь между артистом и зрителем, то кино дает культуре другое измерение: массовое, визуальное и международное. Через кино история, характер, язык и ценности страны становятся понятными миллионам людей. Поэтому развитие национального кинематографа сегодня является не только вопросом отрасли, но и вопросом сохранения и популяризации культурного кода Казахстана.

По поручению Президента проводится перезагрузка сферы кинематографии. Совершенствуется законодательство, меняются подходы к конкурсному отбору, усиливается поддержка киностудии «Казахфильм». За последние три года при государственной поддержке в кинопрокат вышло около 30 национальных фильмов. Среди них крупные истори­ческие картины, снятые по поручению ­Главы государства, – «Соңғы үкім» об Ахмете Байтурсынулы, «Жамбыл. Новая эпоха» о Жамбыле Жабаеве, «Қажымұқан» о легендарном борце Кажымукане Мунайтпасове.

Главное изменение заключается в том, что государственная поддерж­ка кино постепенно переходит от логики отдельных картин к индус­трии. Это означает внимание не только к съемочному процессу, но и к сценариям, прокату, дистрибуции, фес­тивальному продвижению, реставрации классики, анимации и роли «Казахфильма» как национального центра кинопроизводства. В 2024 году были изменены подходы к конкурсному отбору кинопроектов: теперь ежегодно определяются приоритетные темы, а особое внимание уделяется фильмам, направленным на укреп­ление патриотического, духовно-нравственного, интеллектуального и культурного потенциала общества.

Показательным примером стало то, что в 2025 году фильм QAITADAN, снятый при государственной поддерж­ке, вошел в число кассовых картин казахстанской киноиндустрии и собрал в прокате более одного миллиарда тенге. В 2025 году в Закон «О кинематографии» были внесены поправки, предусматривающие государственную поддержку «Казахфильма» в объеме не менее 30% от общего объема финансирования фильмов. За последние годы оцифровано 43 кинокартины из «Золотого фонда казахского кино», 21 фильм прошел реставрацию, среди них – «Меня зовут Қожа», «Қыз Жібек», «Атамекен», «Алдар Көсе».

Музейная сфера: от хранения наследия к историческому сознанию

Кино помогает художественно осмыс­лить историю, но культурная память должна иметь подлинную материальную основу. Эту основу дают музеи. Экспонат, архивный документ, археологическая находка, произведение искусства или предмет быта иногда говорят о прошлом сильнее, чем длинные объяснения. Поэтому современный музей давно перестал быть только местом хранения. Он становится образовательным, исследовательским и общественным пространством.

В Казахстане действуют 286 музеев, в их фондах хранится более 4,5 млн экспонатов. За три года количество музеев увеличилось с 275 до 286, а посещаемость выросла с 6,2 до 6,7 млн человек. Это показывает, что интерес общества к истории и наследию растет.

Внимание Президента к историчес­кой памяти и сохранению национального наследия задает музеям новой вектор развития. Сегодня музей должен быть не только хранителем фондов, но и центром формирования историчес­кого сознания. Это особенно важно для молодежи, которая воспринимает историю не через формальные даты, а через подлинные предметы, живые экспозиции, цифровые форматы и личное соприкосновение с наследием.

Проект E-Museum показывает, что современная музейная политика должна работать сразу в двух измерениях. Первое – сохранение подлинности экспоната, научного описания и фондовой дисциплины. Второе – расширение доступа через цифровые технологии. К системе подключено 286 музеев из всех регионов страны, в цифровой каталог внесено более 65 тыс. музейных предметов, создано 750 трехмерных моделей и доступно 15 виртуальных туров. Цифровой формат не заменяет живой музей, но делает его ближе к человеку.

Одновременно музейная политика показывает, что сохранение культурного наследия становится общим делом государства, общества и ответственного бизнеса. Масштабное обновление Национального музея искусств им. А. Кастеева стало показательным примером такого подхода: были обновлены внутренние помещения и кровля, заменены напольные покрытия, модернизированы инженерные системы и установлен климат-контроль.

Проект реализован при поддержке Министерства культуры и информации, а ремонтные работы стали возможны благодаря взаимодействию государственных органов, музейного коллектива и партнеров, включая Казахстанский инвестиционный холдинг «Самрук-Қазына». Это важный пример того, как меценаты и партнеры откликаются на призыв Главы государства поддерживать культуру не словами, а реальными делами.

В этой же логике развивается и Национальный центральный музей РК, где обновление экспозиций, открытие новых залов и международные выставочные проекты усиливают его роль как одного из ключевых центров исторической памяти страны.

Историко-культурное наследие: ответственность перед временем

Музей показывает наследие в зале, но культурная память Казахстана гораздо шире музейных стен. Она заключена в мавзолеях, древних городищах, петроглифах, сакральных местах, исторических ландшафтах и археологических памятниках. Их сохранение – это ответственность государства перед прошлым и будущими поколениями.

Историко-культурное наследие Казахстана насчитывает более 25 тыс. объектов. Из них 276 имеют респуб­ликанское значение, более 12 тыс. – местное значение, около 13 тыс. включены в предварительные спис­ки объектов историко-культурного наследия местных исполнительных органов. Поэтому поручения Главы государства в этой сфере получают институциональное продолжение через реставрацию, археологию, работу с объектами ЮНЕСКО и создание Национальной археологической службы.

Сохранение наследия – это вопрос не только реставрации, но и исторической субъектности. Страна, которая сама изучает, описывает, защищает и представляет свое наследие миру, формирует собственный взгляд на историю. Это особенно важно для Казахстана, чье прошлое связано с Великой степью, городскими цивилизациями, тюркским и исламским наследием, Шелковым путем и богатой культурой кочевого мира.

В 2023–2025 годах проведено 85 науч­но-реставрационных работ. Среди них мавзолей Ходжи Ахмеда Ясауи, древний Туркестан, городища Сауран, Сыганак, Жанкент, Отрар, Сарайшык и другие объекты. За тот же период проведено 150 археологических раскопок и разведочных работ. Создание Национальной археологической службы на базе Инс­титута археологии им. А. Х. Маргулана позволяет сделать археологическую сферу более проз­рачной, системной и защищенной от случайных подходов.

Особое значение сегодня приоб­ретает новое осмысление наследия Золотой Орды. На международном симпозиуме «Золотая Орда как модель степной цивилизации: история, археология, культура, идентичность» Глава государства подчеркнул, что это одна из важнейших страниц истории Казахстана и всего человечества. Важно, что речь идет не только о военной хронике, а о сложной цивилизационной системе Великой степи с развитым управлением, правовой культурой, торговыми связями, денежной системой и интеллектуальным наследием.

Именно поэтому по инициативе Президента создан Институт изучения Улуса Джучи, а в академической истории Казахстана впервые отдельный том будет посвящен Золотой Орде. Такой подход позволяет рассматривать историческое наследие не как архив прошлого, а как живой ресурс науки, образования, медиасферы, креативных индустрий и международного гуманитарного диалога.

Креативные индустрии: культура как экономика будущего

Современная культура развивается не только через сохранение наследия, но и через создание новых продуктов, профессий и рынков. Поэтому креативные индустрии становятся перспективным направлением политики Казахстана.

Показательно, что Глава государства лично посетил офис Фонда развития креативных индустрий, созданного по его поручению в качестве ключевого института поддержки отечественного креативного сектора. Президенту были представлены ювелирная и столярная мастерские, музыкальные залы, зал коврового искусства, зал художников, fashion-зона и Yurt Capsule – иммерсивное пространство, где традиционная форма юрты получает современное технологичес­кое переосмысление через цифровое искусство, мультимедийный контент и культурный сторителлинг.

Креативные индустрии меняют представление о культуре. Это не только сохранение наследия, но и источник добавленной стоимости, рабочих мест, предпринимательства, экспорта и странового брендинга. Фонд будет работать по четырем направлениям: выявление и поддержка талантов, привлечение инвестиций, развитие инфраструктуры и продвижение казахстанских креативных продуктов на внешние рынки. Он также станет координационным центром для региональных хабов. Сегодня в сфере креативной экономики Казахстана работают порядка 48 тыс. субъектов предпринимательства, где заняты около 160 тыс. человек.

Подписание Президентом закона по вопросам поддержки и развития креативных индустрий стало шагом к устойчивым правилам для творческого сектора. Это мост между культурной политикой и экономикой будущего, позволяющий не только сохранять наследие, но и превращать его в конкурентный современный продукт.

Культурная дипломатия: язык, на котором страна говорит с миром

Когда страна системно сохраняет свое наследие внутри, она получает возможность уверенно представлять его миру. Культура становится языком международного диалога. Через музыку, кино, театр, литературу, музейные проекты и выставки Казахстан рассказывает о себе не политическими формулами, а образами, традициями, творчеством и историей.

В последние годы культурная дипломатия стала важной частью внешнеполитического курса Казахстана. Гуманитарное сотрудничество развивается в тесной связи с договоренностями Главы государства с лидерами других стран. Именно так культура превращается в мягкую силу страны: она укрепляет доверие, расширяет международное присутствие Казахстана и показывает миру наше наследие через понятный и уважительный язык искусства.

По празднованию 800-летия Султана Бейбарса было реализовано 660 мероприятий с охватом более 130 тыс. человек, из них семь мероприятий проведено за рубежом. В 2023 году прошли Дни культуры Казахстана в Узбекистане и Азербайджане, в 2024 году – в Таджикистане, Туркменистане, в 2025 году – в Армении, в феврале 2026-го – в Катаре. Кроме того, в Пекине состоялся гала-концерт, ознаменовавший открытие Перекрестного года культуры Казахстана и Китая в рамках договоренностей между Президентом Касым-Жомартом­ Токаевым и Председателем КНР Си Цзиньпином. В сентябре 2025 года

в КНР был открыт Центр культуры Республики Казахстан.

Культурная дипломатия сегодня включает не только концерты и выставки, но и современное искусство, литературу и издательское дело. Казахстан второй год участвует в Венецианской биеннале: в 2026 году на 61-й биеннале был открыт Национальный павильон страны с проектом «Qoñyr: Архив тишины», а участники были отобраны на конкурсной основе. Важно, что такие проекты становятся возможными не только благодаря государственной поддержке, но и участию партнеров и спонсоров, которые помогают продвигать казахстанское искусство на самых авторитетных мировых площадках.

Отдельное направление – продвижение казахстанской литературы за рубежом. Казахстанские издатели приняли участие в крупнейших международных книжных выставках в Пекине, Гуанчжоу и Франкфурте-на-Майне. На Франк­фуртской книжной ярмарке 2025 года был организован национальный стенд, где представили свыше 350 отечественных изданий и новинок. В рамках ярмарки состоялась презентация монографии «Абайдың қара сөздері. Ұрпаққа ұлағат», переведенной на семь языков. Также при поддержке итальянской стороны в Риме прошла презентация книги о Шокане Уалиханове на итальянском и английском языках.

Все эти направления могут казаться разными: поддержка работников культуры, обновление инфраструктуры, развитие театров, национальное кино, цифровизация музеев, реставрация памятников, открытие культурных центров за рубежом, развитие креативных индустрий. Но в действительности они складываются в единую государст­венную логику. Речь идет о формировании общества, которое знает свою историю, уважает труд, ценит талант, открыто миру и уверенно опирается на собственную идентичность.

Культура сегодня становится не сопровождением реформ, а их ценностной основой. Через культуру раскрывается смысл Справедливого Казахстана. Это государство, где развитие измеряется не только экономическими результатами, но и качест­вом человечес­кого капитала, силой национальной памяти, доступностью культурных благ и уважением к созидательному труду.

За последние три года Казахстан сделал важный шаг от сохранения культуры к ее стратегическому развитию. Главный результат не только в количестве построенных объектов, поддержанных фильмов, оцифрованных музейных предметов или международных мероприятий. За этим стоит более глубокий процесс: Казах­стан формирует современную культурную систему, которая одновременно сохраняет наследие, поддерживает творческий труд, развивает регионы, воспитывает молодежь, укрепляет национальную идентичность и продвигает страну в мире.

Именно в этом наша общая задача: сохранить наследие, поддержать людей культуры, открыть возможности для молодежи, сделать культурные ценности доступными регионам и достойно представить Казахстан миру. Это вопрос будущего страны.