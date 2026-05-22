В Португалии пожилым людям хотят запретить вождение автомобиля

Там запустили петицию, в которой предлагается запретить управлять автомобилем тем, кому исполнилось 75 лет и больше, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Европульс

Изображение сгенерировано нейросетью Gemini

Авторы петиции утверждают, что старение сопровождается прогрессирующим снижением физических и когнитивных способностей — замедлением рефлексов, снижением остроты зрения, трудностями с концентрацией, что делает поведение пожилых людей на дорогах все более опасным.

В Португалии уже существуют правила, которые обязывают пенсионеров проходить медкомиссии чаще, чем других водителей. Но сторонники запрета говорят, что медицинских осмотров недостаточно - судя по статистке аварий, они неэффективны.

Однако поддерживают идею далеко не все. По словам оппонентов, среди португальцев старше 75 лет есть те, кто полностью сохранил свои когнитивные способности, поэтому оценивать езду пожилых водителей нужно строго индивидуально.