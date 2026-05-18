Интриги Первой лиги

Нынешний сезон уже на стартовом отрезке четко разделил участников на несколько лагерей, каждый из которых преследует свои стратегические цели. Главная интрига Первой лиги заключается в жестком противостоянии исторических грандов в лице того же карагандинского «Шахтера» или «Тараза», временно оказавшихся на обочине элиты, амбициозных частных проектов из регионов и молодежных составов ведущих клубов страны, чья задача – поставлять качественные кадры для основных команд КПЛ.

Карта нынешнего розыгрыша охватывает практически все ключевые регионы Казахстана, превращая турнир в настоящее географическое исследование. Главным возмутителем спокойствия и безоговорочным лидером чемпионата к шестому туру стал «Шахтер». Клуб с великой историей (чемпион Казахстана в 2011 и 2012 годах), представляющий индустриальное сердце страны – Карагандинскую область, проводит этот сезон в статусе участника Первой лиги. Однако, судя по результатам, задерживаться здесь «горняки» не намерены. Карагандинцы демонстрируют феноменальный футбол, не зная поражений. Ярким подтверждением их сокрушительного превосходства стал матч шестого тура, прошедший в середине мая, в котором «Шахтер» на домашней арене буквально стер в порошок молодежный состав «Актобе М», забив в ворота западных гостей семь безответных мячей. Наколотив за шесть игр 22 гола и не пропустив при этом ни разу, карагандинская машина уверенно возглавляет турнирную таблицу с 16 очками, наглядно демонстрируя, что класс и глубина состава «Шахтера» изначально превосходят уровень этого дивизиона.

На пятки лидеру наступает алматинский «Кайрат-Жастар», представляющий крупнейший мегаполис страны. Молодые алматинцы традиционно опираются на лучшую академию в республике и показывают яркий, комбинационный футбол. В последнем туре они на выезде уверенно переиграли «Академию Онтустик» из Шымкента со счетом 3:1, закрепившись на второй строчке с 14 баллами.

Жаркая борьба разгорается и вокруг третьей и четвертой строчек, где расположились клубы, имеющие колоссальный опыт выступлений на высшем уровне. Легендарный «Тараз» (чемпион страны 1996 года), представляющий Жамбылскую область – колыбель казахстанского футбола, – в этом году настроен исключительно на возвращение в Премьер-лигу. Жамбылцы обладают мощным местным патриотизмом и стабильно пос­тавляют игроков в национальную сборную. В шестом туре «Тараз» совершил важнейший выездной маневр, переиграв в южном дерби туркестанский «Туран» со счетом 2:0. Этот успех позволил таразцам набрать 12 очков и обойти соседей-конкурентов в таблице. Сам «Туран», представляющий Туркестанскую область, после этого домашнего фиаско опустился на четвертое место, однако его потенциал и амбиции руководства региона по-прежнему позволяют рассматривать клуб как одного из теневых фаворитов сезона.

Дополнительную остроту этим противостояниям придает присутствие в лиге клуба «Хан-Тенгри» из Алматы. Этот частный амбициозный проект постепенно находит свою игру. В шестом туре алматинцы на выезде сломили сопротивление южноказахстанского «Арыса» со счетом 1:0. Минимальная победа принесла «Хан-Тенгри» важнейшие три очка, оставив «Арыс» прозябать в подвале турнирной таблицы.

Не менее интересные процессы происходят на западе и севере страны. Своеобразное противостояние амбициозных географических соседей развернулось в матче уральского «Жайыка» и футбольного клуба «Экибастуз», представляющего Павлодарскую область. Стоит отметить, что уральский «Жайык» – это совершенно новый частный проект, дерзко пробившийся в Первую лигу из кузницы Второй лиги, пока исторический флагман региона «Акжайык» переживает свои не самые простые времена. Противостояние уральцев с опытным экибастузским коллективом в шестом туре завершилось минимальной победой гостей со счетом 1:0, что позволило павлодарцам укрепить свои позиции в самой середине таблицы, в то время как новобранцы из «Жайыка» продолжают искать игровой баланс между обороной и атакой в непривычном для себя дивизионе.

Настоящая драма разворачи­вается и среди резервных команд, для которых Первая лига является идеальным полигоном для обкатки молодежи. Столичная «Астана М» совершила отличный выездной тур в Костанай, где в упорнейшей борьбе переиграла местный «Тобол М» со счетом 2:1. Этот результат показал, что столичная молодежь обладает хорошим характером, тогда как костанайцам явно не хватает стабильности при переходе из обороны в атаку. Зато на западе порадовал своих болельщиков «Каспий М» из Актау. Мангистауский коллектив отправился на восток республики, где камня на камне не оставил от молодежи Семея – «Елимай М». Крупная гостевая победа актаусцев со счетом 4:0 продемонстрировала, что на побережье Кас­пийского моря подрастает весьма перспективное поколение игроков, готовых в скором времени усилить основной состав в КПЛ.

Таким образом, Первая лига Казахстана в 2026 году представляет собой кипящий котел, где каждый тур меняет расклад сил. Две лучшие команды по итогам этого марафона получат прямое повышение в классе, и если первое место «Шахтера» пока выглядит незыблемым, то за вторую путевку наверх развернется настоящая война. «Тараз», «Туран» и «Хан-Тенгри» (молодежь «Кайрата» даже в случае максимальных побед по регламенту не может выйти в высший дивизион) готовы грызть газон в каждом матче. Для регионального футбола этот турнир имеет колоссальное значение, ведь он позволяет сохранять футбольные традиции там, куда редко доезжают большие столичные функционеры. Первая лига живет, дышит и доказывает, что настоящий казахстанский футбол начинается именно здесь – на полях областей и моногородов, где любовь к игре измеряется не миллионами в контрактах, а искренними эмоциями трибун.