Интриги Первой лиги

Футбол
Аскар Бейсенбаев
специальный корреспондент

Пока все внимание отечест­венных футбольных болельщиков традиционно приковано к баталиям в Премьер-лиге, где распределяются призовые места и путевки в еврокубки, в тени большого сияния разворачивается не менее драматичный, жесткий и по-своему уникальный турнир. Первая лига Казахстана по футболу образца 2026 года медленно, но верно превращается в один из самых непредсказуемых турниров страны. Здесь нет дорогостоящих легионеров и идеальных газонов, зато в избытке присутствует искренний, бескомпромиссный футбол, где перепле­таются амбиции маститых ветеранов, региональная гордость и неистовое желание молодых талантов заявить о себе на всю республику.

фото ФК «Туран»

Нынешний сезон уже на стартовом отрезке четко разделил участников на несколько лагерей, каждый из которых преследует свои стратегические цели. Главная интрига Первой лиги заключается в жестком противостоянии исторических грандов в лице того же карагандинского «Шахтера» или «Тараза», временно оказавшихся на обочине элиты, амбициозных частных проектов из регионов и молодежных составов ведущих клубов страны, чья задача – поставлять качественные кадры для основных команд КПЛ.

Карта нынешнего розыгрыша охватывает практически все ключевые регионы Казахстана, превращая турнир в настоящее географическое исследование. Главным возмутителем спокойствия и безоговорочным лидером чемпионата к шестому туру стал «Шахтер». Клуб с великой историей (чемпион Казахстана в 2011 и 2012 годах), представляющий индустриальное сердце страны – Карагандинскую область, проводит этот сезон в статусе участника Первой лиги. Однако, судя по результатам, задерживаться здесь «горняки» не намерены. Карагандинцы демонстрируют феноменальный футбол, не зная поражений. Ярким подтверждением их сокрушительного превосходства стал матч шестого тура, прошедший в середине мая, в котором «Шахтер» на домашней арене буквально стер в порошок молодежный состав «Актобе М», забив в ворота западных гостей семь безответных мячей. Наколотив за шесть игр 22 гола и не пропустив при этом ни разу, карагандинская машина уверенно возглавляет турнирную таблицу с 16 очками, наглядно демонстрируя, что класс и глубина состава «Шахтера» изначально превосходят уровень этого дивизиона.

На пятки лидеру наступает алматинский «Кайрат-Жастар», представляющий крупнейший мегаполис страны. Молодые алматинцы традиционно опираются на лучшую академию в республике и показывают яркий, комбинационный футбол. В последнем туре они на выезде уверенно переиграли «Академию Онтустик» из Шымкента со счетом 3:1, закрепившись на второй строчке с 14 баллами.

Жаркая борьба разгорается и вокруг третьей и четвертой строчек, где расположились клубы, имеющие колоссальный опыт выступлений на высшем уровне. Легендарный «Тараз» (чемпион страны 1996 года), представляющий Жамбылскую область – колыбель казахстанского футбола, – в этом году настроен исключительно на возвращение в Премьер-лигу. Жамбылцы обладают мощным местным патриотизмом и стабильно пос­тавляют игроков в национальную сборную. В шестом туре «Тараз» совершил важнейший выездной маневр, переиграв в южном дерби туркестанский «Туран» со счетом 2:0. Этот успех позволил таразцам набрать 12 очков и обойти соседей-конкурентов в таблице. Сам «Туран», представляющий Туркестанскую область, после этого домашнего фиаско опустился на четвертое место, однако его потенциал и амбиции руководства региона по-прежнему позволяют рассматривать клуб как одного из теневых фаворитов сезона.

Дополнительную остроту этим противостояниям придает присутствие в лиге клуба «Хан-Тенгри» из Алматы. Этот частный амбициозный проект постепенно находит свою игру. В шестом туре алматинцы на выезде сломили сопротивление южноказахстанского «Арыса» со счетом 1:0. Минимальная победа принесла «Хан-Тенгри» важнейшие три очка, оставив «Арыс» прозябать в подвале турнирной таблицы.

Не менее интересные процессы происходят на западе и севере страны. Своеобразное противостояние амбициозных географических соседей развернулось в матче уральского «Жайыка» и футбольного клуба «Экибастуз», представляющего Павлодарскую область. Стоит отметить, что уральский «Жайык» – это совершенно новый частный проект, дерзко пробившийся в Первую лигу из кузницы Второй лиги, пока исторический флагман региона «Акжайык» переживает свои не самые простые времена. Противостояние уральцев с опытным экибастузским коллективом в шестом туре завершилось минимальной победой гостей со счетом 1:0, что позволило павлодарцам укрепить свои позиции в самой середине таблицы, в то время как новобранцы из «Жайыка» продолжают искать игровой баланс между обороной и атакой в непривычном для себя дивизионе.

Настоящая драма разворачи­вается и среди резервных команд, для которых Первая лига является идеальным полигоном для обкатки молодежи. Столичная «Астана М» совершила отличный выездной тур в Костанай, где в упорнейшей борьбе переиграла местный «Тобол М» со счетом 2:1. Этот результат показал, что столичная молодежь обладает хорошим характером, тогда как костанайцам явно не хватает стабильности при переходе из обороны в атаку. Зато на западе порадовал своих болельщиков «Каспий М» из Актау. Мангистауский коллектив отправился на восток республики, где камня на камне не оставил от молодежи Семея – «Елимай М». Крупная гостевая победа актаусцев со счетом 4:0 продемонстрировала, что на побережье Кас­пийского моря подрастает весьма перспективное поколение игроков, готовых в скором времени усилить основной состав в КПЛ.

Таким образом, Первая лига Казахстана в 2026 году представляет собой кипящий котел, где каждый тур меняет расклад сил. Две лучшие команды по итогам этого марафона получат прямое повышение в классе, и если первое место «Шахтера» пока выглядит незыблемым, то за вторую путевку наверх развернется настоящая война. «Тараз», «Туран» и «Хан-Тенгри» (молодежь «Кайрата» даже в случае максимальных побед по регламенту не может выйти в высший дивизион) готовы грызть газон в каждом матче. Для регионального футбола этот турнир имеет колоссальное значение, ведь он позволяет сохранять футбольные традиции там, куда редко доезжают большие столичные функционеры. Первая лига живет, дышит и доказывает, что настоящий казахстанский футбол начинается именно здесь – на полях областей и моногородов, где любовь к игре измеряется не миллионами в контрактах, а искренними эмоциями трибун.

