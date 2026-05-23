Путь к продукции с высокой добавленной стоимостью

Экономика
Марина Демченко
специальный корреспондент

Ученые разработали полную технологическую цепочку переработки редкоземов

Иллюстративное фото Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Казахстане на базе исследовательского института INMET Назарбаев Университета представили научно-техническую программу по технологиям переработки редких и редкоземельных металлов и созданию материалов для энергетики на 2027–2031 годы.

Программа, разработанная Национальной академией наук по поручению Премьер-минист­ра, направлена на создание в стране полной научно-технологической цепочки – от детального изучения сырьевой базы до выпуска высокотехнологичной продукции с высокой добавленной стои­мостью.

– Казахстан обладает значительным ресурсным потенциалом, но нужно понимать: основная добавленная стоимость формируется на этапах глубокой переработки и создания материалов, – отметил президент НАН РК Ахылбек Куришбаев в ходе совещания, посвященного обсуждению флагманской программы. – Мы обладаем сырьем, но в недостаточной степени конт­ролируем цепочку создания стоимости от извлечения до выпуска конечного высокотехнологичного продукта.

Именно поэтому ученые предлагают отказаться от точечных проектов, а формировать целостную научно-технологическую цепочку – от исследования минерального сырья, оценки содержания в нем редких и редкоземельных элементов, разработки технологий их извлечения, разделения, получения высокочистых соединений до создания материалов для конкретного применения в энергетике и промышленности.

Инициатор и идейный автор программы – академик Жумабай Бакенов. Созданный при поддерж­ке Национальной академии наук РК научно-исследовательский Institute of New Materials and Energy Technologies (INMET), обладающий значительными научными компетенциями, собственными разработками и современной лабораторно-технологической базой, будет выступать в качестве ключевого центра исследований и научно-технологической интеграции при ее реализации.

Программа объединяет несколько стратегических векторов – это системное исследование отечественных руд и техногенных отходов, внедрение методов искусственного интеллекта для селективного извлечения элементов и получение сверх­чистых соединений для нужд промышленности. Особое внимание уделено развитию материаловедения, в частности, производству высокотемпературных сверхпроводников, где у страны уже имеется определенный технологический задел, а также созданию материалов для управления реактивностью в ядерной энергетике, включая малые модульные реакторы.

Кроме того, проект охватывает сферу водородных технологий, предполагая использование редких металлов в электролизных системах и установках для хранения зеленого водорода.

– Редкие и редкоземельные металлы играют важную роль в катализе, электрохимии и системах хранения водорода. Поэтому программа предусматривает их использование в компонентах электролизных систем, водоподготовке и технологиях хранения, – пояснил глава НАН.

Важная особенность подхода – отказ от простого копирования зарубежных решений в пользу соз­дания собственной научной базы. Международное сотрудничество будет использоваться как инструмент для научной адаптации, получения знаний и формирования собственных компетенций.

– Нам нужно выстроить последовательную траекторию: от исследования сырья – к технологиям переработки, от переработки – к материалам, от материалов – к прикладным решениям в энергетике и далее – к промышленному внедрению. Академия наук готова выполнять роль научного интегратора в этой работе, – заверил Ахылбек Куришбаев. – Мы будем объединять научные коллективы, обеспечивать методологию, сопровождать разработки и выстраивать взаимодействие с индустриальными партнерами.

Параллельно с технологическим обновлением предлагается внедрить принципиально новую модель управления наукой. Одно из важных изменений – смена заказчика: прикладными исследованиями должно руководить не только Министерство науки и высшего образования, но и отраслевые министерства (промышленности и строительства, энергетики, сельского хозяйства), так как именно они лучше понимают потребности реального сектора экономики. В этой схеме бюджеты будут формироваться под конкретные задачи отраслей, а ключевым показателем эффективности (KPI) для минист­ров станет внедрение научных разработок в производство.

Как подчеркнул спикер, для успеха реформы необходимо преодолеть «хронические болезни» отечественной науки, связанные, в том числе, с устаревшей материальной базой, дефицитом кадров и короткими трехлетними циклами финансирования, которые не позволяют довести разработку до выпуска коммерческого продукта. Переход к пятилетнему планированию и интеграция усилий министерств, Академии наук и таких передовых площадок, как Назарбаев Университет, позволят Казахстану не просто импортировать чужие технологии, а создавать собственные бренды и материалы, формируя новую высокотехнологичную экономику.

Чтобы реализовать задуманное, Назарбаев Университет обеспечит проект современной лабораторной инфраструктурой и квалифицированными кадрами, в свою очередь заверила вице-президент АОО «Назарбаев Университет» Кадиша Даирова.

В ходе обсуждения повестки Жумабай Бакенов представил участникам совещания результаты некоторых исследований, проводимых сотрудниками INMET. Эксперты подняли вопросы определения механизма межведомственной координации, создания специализированного центра исследований редкоземельных материалов, обсудили подходы к трансферу технологий в реальный сектор экономики

По итогам было предложено поддержать запуск флагманской научно-технической программы, создать межведомственную рабочую группу для формирования дорожной карты, а также рассмотреть возможность открытия специализированного центра компетенций на базе INMET.

#Назарбаев университет #INMET #Жумабай Бакенов

