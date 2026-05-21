В Казахстане проведут амнистию в связи с принятием новой Конституции

Мажилис
Лаура Тусупбекова
специальный корреспондент

Мажилис на пленарном заседании принял в работу законопроект «Об амнистии в связи с принятием новой Конституции Республики Казахстан».

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как сообщила депутат Снежанна Имашева, законопроект подготовлен в связи с объявлением Главой государства уголовной и административной амнистии по случаю принятия новой Конституции на республиканском референдуме.

Согласно проекту, в рамках уголовной амнистии предлагается освободить от ответственности лиц, совершивших уголовные проступки и преступления небольшой и средней тяжести, если они не причинили ущерб либо полностью его возместили.

Также предусматривается сокращение сроков наказания по тяжким и особо тяжким преступлениям при условии полного возмещения вреда. Кроме того, административная амнистия предполагает освобождение от неисполненных штрафов физических лиц, субъектов предпринимательства, частных нотариусов, адвокатов, лиц со статусом кандаса и других граждан Казахстана. По словам депутата, инициатива направлена на гуманизацию наказаний за правонарушения, не представляющие угрозы безопасности граждан и государства.

