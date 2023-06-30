Назначен новый аким Талдыкоргана

Ернат Бәзіл назначен акимом города Талдыкоргана, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Жетысуской области.

Фото пресс-службы акимата области Жетісу

Бәзіл Ернат Дүйсенбекұлы родился в 1978 году.

Окончил Казахскую государственную архитектурно-строительную академию, Таразский государственный университет имени М.Х. Дулати по специальностям "инженер-строитель", "финансы".

Трудовую деятельность начал мастером участка ТОО "Корпорация Базис-А" в городе Алматы, где затем работал прорабом, начальником участка.

В разные годы работал ведущим, главным специалистом, начальником отдела управления строительства, главным специалистом, руководителем отдела, заместителем руководителя управления энергетики и коммунального хозяйства, заместителем акима Жетысуского района Алматы, руководителем управления топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства столицы, заместителем акима Жетысуского района Алматы, руководителем управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Жетысуской области.

С февраля 2023 года работал заместителем акима Жетысуской области.

Бәзіл Ернат сменил на посту акима Асета Масабаева, который возглавлял Талдыкорган с марта 2022 года. В начале мая этого года Масабаев попал в реанимацию.