Давление на нервной почве – аким Талдыкоргана попал в реанимацию

Новость о госпитализации акима города Талдыкоргана Асета Масабаева, распространившуюся в Сети, подтвердил его пресс-секретарь Мади Шакенов, передает корреспондент Кazpravda.kz .

Фото: пресс-служба акимата Талдыкоргана

"У него (акима Талдыкоргана Асета Масабаева – прим. ред.) поднялось кровяное давление на нервной почве. В результате аким попал в реанимацию, куда его доставила карета скорой помощи", – рассказал Шакенов.

Сейчас самочувствие градоначальника врачи оценивают как стабильное, он уже находится в общей палате, продолжает получать лечение. Диагноз врачами пока уточняется.

Официально аким находится на больничном и приступит к работе после нормализации здоровья, добавил пресс-секретарь.