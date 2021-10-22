Кадровые назначения
Назначен новый вице-министр труда и соцзащиты населения РК
Постановлением Правительства РК Сакеев Руслан Кенесарович назначается на должность вице-министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.

Руслан Сакеев родился в 1978 году в Северо-Казахстанской области. Окончил Казахский государственный юридический университет, Карагандинский институт актуального образования «Болашак».

Трудовую деятельность начал в 1999 году преподавателем филиала Казахского гуманитарно-юридического университета.

В 1999-2003 годы занимал различные должности в Казахском гуманитарно-юридическом университете.

В 2003 году являлся помощником депутата Сената Парламента.

В 2003-2005 годы занимал различные должности в Департаменте внутренней политики Карагандинской области.

В 2005-2006 годы — заведующий отделом анализа и мониторинга социальных программ и человеческого фактора аппарата акима Карагандинской области.

В 2006-2007 годы — замначальника управления экспертизы и регистрации Комитета по делам религий Министерства юстиции РК.

В разные годы работал в частном секторе.

В 2014-2015 годы — руководитель проекта группы управления проектом «Модернизация технического и профессионального образования» в Министерстве образования и науки РК.

В 2017-2019 годы — советник акима; заместитель акима Мангистауской области.

С октября 2019 года по настоящее время — заместитель председателя правления НАО «Центр Н. Назарбаева по развитию межконфессионального и межцивилизованного диалога».

С марта 2020 года по настоящее время являлся председателем правления ОФ «BIRGEMIZ», созданного по инициативе Первого Президента РК – Елбасы Н. Назарбаева.



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