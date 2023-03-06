Ануар Жангозин сменил Куляш Шамшидинову на посту главы НИШ

В этой организации он начал свой трудовой путь 15 лет назад.

Фото: facebook.com/azhangozin

Председателем правления АОО "Назарбаев интеллектуальные школы" стал Ануар Жангозин. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"В соответствии с решением Попечительского совета АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы" сегодня вступил в должность председателя правления. В этой организации я начал свой трудовой путь 15 лет назад, где приобрел первый бесценный опыт, который помогал мне в дальнейшей работе на других позициях. Настала пора применить все накопленные знания для дальнейшего развития Интеллектуальных школ. Буду стараться информировать вас о текущей работе", – написал он.

С июля 2019 года этот пост занимала Куляш Шамшидинова.