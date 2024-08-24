Стали известны обладатели государственных образовательных грантов в магистратуру

В конкурсе приняли участие 15196 человек, передает Kazpravda.kz

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Опубликован список обладателей образовательных грантов в магистратуру. Государственные гранты присуждены по итогам заседания Республиканской комиссии, в состав которой вошли представители министерства, заинтересованных государственных органов, профсоюзов сферы образования, НПП РК и общественных организаций.

Образовательные гранты для обучения в магистратуре были присуждены на конкурсной основе по результатам комплексного тестирования (КТ).

В конкурсе на присуждение образовательных грантов в магистратуру приняли участие претенденты, набравшие более 75 баллов для поступления на научно-педагогическое направление, более 30 баллов – на профильное направление. Всего в конкурсе приняли участие 15196 человек.

Зачисление в ОВПО будущих магистрантов будет проводиться до 28 августа (включительно).

Со списками обладателей государственного образовательного гранта можно ознакомиться в Telegram МНВО и НЦТ.