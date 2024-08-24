Доля дистанционно работающих казахстанцев остаётся крайне небольшой

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Дистанционная занятость в Казахстане в 2024 году остаётся на крайне низком уровне - менее 1%, сообщает Energyprom.kz.

По результатам выборочных обследований Бюро национальной статистики (БНС) АСПиР РК, в таком формате работали только 22,2 тыс. человек. Обратим внимание: эта информация основана на опросах и не подтверждается отчётами самих работодателей. Не исключено, что общая численность тех, кто работает по принципу home office, на самом деле больше. В статистику не вошли фрилансеры, которые оказывают различного рода услуги предприятиям или населению как ИП или по договорам ГПХ.

Данные о дистанционной занятости специалисты БНС начали собирать в 2022 году, когда после пандемии COVID-19 во всём мире по-другому посмотрели на экономические возможности удалённой работы, и этот тренд стал явным. Так вот, с 2022 года доля дистанционно занятых в Казахстане существенно не менялась. Она варьировалась в пределах 0,4%–0,6% от общей численности занятых на рынке труда.

За период с начала 2023-го по первое полугодие 2024-го резкий скачок численности трудящихся в дистанционном формате наблюдался только во втором квартале текущего года. Всего за три месяца численность таких работников уменьшилась более чем вдвое: с 51,7 тыс. до 22,2 тыс. человек. При этом серьёзное сокращение продемонстрировал один регион — Абайская область. Ещё в начале года, согласно данным БНС, в регионе насчитывалось 11,3 тыс. дистанционно занятых, а во втором квартале — уже всего 1,6 тыс. Смеем предположить, что никакого резкого сокращения или перевода в офисы 10 тыс. работников в одной небольшой области не было. Причина может крыться в специфике формирования отчёта БНС, особенностях и проблемах с релевантностью выборки респондентов или ещё в каких-то неточностях.

По оценкам экспертов Центра исследований экономической политики (CEPR), возможность удалённой работы показывает, в числе прочего, и уровень развития экономики регионов. Например, в развитых странах удельный вес сотрудников, которые могут эффективно выполнять свою работу из дома, достигает 23%. В развивающихся странах их доля может составлять 17%, в странах с низким уровнем развития экономики — 13%.

Частично этот тезис можно проследить сейчас в Казахстане. Большая часть официальных дистанционно занятых трудятся в крупных мегаполисах с более высоким, чем в регионах, уровнем экономики. Лидирует Алматинская агломерация, где во втором квартале текущего года числились 7,5 тыс. дистанционных работников. Второе место занимает Астана (2,6 тыс. человек), третье — Шымкент (2,1 тыс. дистанционно занятых).

Аналитики Казахстанского института стратегических исследований при президенте РК отмечают, что гибкие формы занятости становятся всё более популярными именно у молодёжи. В этой возрастной группе есть стремление придерживаться глобального тренда work-life balance (баланса между жизнью и работой). По оценкам, потенциал применения удалённой работы среди молодёжи в Казахстане может составлять до 30% от общей занятости в этой группе.

Аналитики международной компании WFH Map, которые исследуют особенности развития дистанционных форм занятости во всём мире, провели оценку готовности общества к такой форме работы по открытым вакансиям на рынке труда. Вот к каким результатам привели такие исследования рынка труда в США в прошлом году. При изучении предложений рекрутеров аналитики выделили отрасли с самыми большими долями вакансий с возможностью удалённого режима работы. Оказалось, что наибольший удельный вес таких вакансий наблюдается в сферах финансов и страхования (25,1%), экспертной деятельности (23%), информации и IT (19,6%). Примечательно, что во многих «некомпьютерных» секторах в США доля вакансий для удалённых сотрудников тоже довольно велика. Например, в сфере производства их удельный вес составил 13,3%, а в сегменте оптовой торговли — 12,8%.

Используя методику команды WFH, мы подсчитали долю вакансий с удалённым форматом работы и в Казахстане. Расчёты были проведены по каждой крупной отрасли, где дистанционная занятость потенциально возможна. При анализе не учитывалась государственная электронная биржа труда в связи с её специализацией на госсекторе. В расчётах мы использовали базу данных о вакансиях, опубликованных 15 августа 2024 года на частной рекрутинговой площадке Hh.kz. Оказалось, что в этот день там было опубликовано 52,2 тыс. вакансий. Из них в 1,5 тыс. объявлений (или в 3% от общего количества) работодатели указали возможность дистанционной работы.

Среди отраслей экономики наибольшая доля вакансий с удалённым форматом наблюдалась в сфере IT: 11,6%. Близок к этому показателю и сектор услуг для бизнеса: 9,6%. На третьем месте оказалась информационная отрасль — СМИ, PR, реклама, дизайн: 8,5%. Финансовый сектор в Казахстане, в отличие от США, пока не готов «отпустить на дистант» четверть своих сотрудников, в РК доля вакансий с таким форматом работы невелика: всего 2,2%.

Мы также рассчитали, в каких именно отраслях экономики наблюдается самый высокий спрос на дистанционно занятых сотрудников. Из общего числа вакансий с таким особым режимом 24,2% пришлось на сферу IT и системной интеграции. Количество таких свободных рабочих мест в середине августа составило 376 из 1,5 тыс. Среди них много вакансий программиста, аналитика данных, SMM-менеджера, специалиста по маркетплейсам. Реже встречались такие профессии, как тиктокер, геймер, 2D-художник, игровой аналитик, учитель физики.

Любопытные результаты показал анализ вакансий с возможностью гибридного формата работы. Из 1,9 тыс. таких объявлений на онлайн-площадке почти четверть (22,5%) пришлась на сферу образовательных услуг. Это связано не с переводом части работы в онлайн-формат и возможностью выполнять её из дома. Судя по деталям объявлений, в большинстве своём работодатели рассматривают гибридный формат как возможность работать неполный день или оказывать почасовые услуги. Это удобно для тех, кто ищет дополнительный заработок и хочет совмещать такую работу с основной занятостью — например, подрабатывать по вечерам или в выходные.