Назначен новый аким Темиртау

Им стал Галым Ашимов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат Карагандинской области

Фото: акимат Карагандинской области

По согласованию с Администрацией Президента РК и депутатами городского маслихата акимом Темиртау назначен Галым Абиханович Ашимов.

Глава Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев представил нового градоначальника.

Галым Ашимов родился в 1968 году. Трудовую деятельность начал в 1989 году. Работал на различных должностях на Жайремском горно-обогатительном комбинате.

На госслужбе с 2000-го года – был акимом посёлка Жайрем Карагандинской области. Затем работал заместителем директора по общим вопросам, начальником коммерческого отдела, директором по логистике в ТОО «Оркен», начальником отдела логистики, помощником президента АО «Жайремский ГОК» по логистике.

С 2010 по 2013 год занимал пост акима города Каражала, был руководителем аппарата акима Карагандинской области, возглавлял Управление предпринимательства и промышленности Карагандинской области, а также Управление промышленности и индустриально-инновационного развития Карагандинской области.

С 2013 по 2015 год – заместитель акима Карагандинской области.

С 2015 по 2020 год – аким города Темиртау, руководитель Управления государственного архитектурно-строительного контроля Карагандинской области.

До настоящего назначения работал в АО «Имсталькон».

Ораз Таурбеков освобождён от занимаемой должности в связи с переходом на другую работу. Он поблагодарил всех, кто с ним работал.