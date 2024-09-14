Государства без идеологии быть не может

О важности воспитательной и идеологической работы в рядах казахстанской армии мы беседуем с доктором военных наук, полковником запаса, почетным работником образования и науки Республики Казахстан Досаем Абраимовым.

– Президент в Послании подчеркнул, что сквозной идеей, которой должны руководствоваться члены Правительства, акимы, депутаты и все общество, является патрио­тизм. Задачу формирования патриотизма невозможно выполнить без коренного улучшения идеологического фронта работ. Как автор многих публикаций на тему патриотического и духовно-нравственного воспитания какие проблемы сегодня Вы считаете основными в облас­ти идеологии?

– Главное – это проблема идео­логического вакуума, воцарившегося на всем постсоветском пространстве в последние 30 лет. Она возникла в 1990-е, когда пошел процесс деидеологизации государственных и военных структур, в результате которого была разрушена вся система идеологической работы и воспитания в армии и который сопровождался отрицанием, даже поруганием всего того, что было в истории.

Перестройка под видом борьбы с застоем на деле превратилась в борьбу со всем тем, что символизировало советскую эпоху и прежде всего с идеологией тех лет. В пылу этой борьбы была разрушена и ликвидирована сис­тема нравственного и воинского воспитания военнослужащих в армии, упразднен институт политорганов, партийных и комсомольских организаций.

История подтвердила ошибочность ликвидации политорганов в армии. И, например, в России в 2018 году было воссоздано Главное политическое управление ВС РФ.

Столкнувшись с массой проб­лем в период строительства казахстанской армии, резким рос­том правонарушений, массовым дезертирством, наши власти еще в 1993 году создали институт заместителей командиров по воспитательной и социально-правовой работе. Но сам этот факт без необходимой подготовки в специальных вузах профессио­нальных воспитателей не мог дать нужного эффекта.

А то, что творилось в СМИ, на телеканалах, было, на мой взгляд, больше похоже на идеологичес­кую диверсию, чем на логику позитивных перемен. Высмеивалось все, что было раньше, вплоть до таких значимых духовно-нравственных ценностей народа, как товарищество, взаимовыручка, помощь, сострадание, межнациональное согласие, дружба, уважение. Люди стали стыдиться своей истории, даже своей жизни в прошлые годы.

Все это наносило непоправимый ущерб в духовной сфере. Такое массовое отрицание и поругание истории надломило духовно старшее поколение и, что самое страшное, посеяло зерна озлобленности, неверия и цинизма в душах молодежи.

Говоря языком науки, произошла ломка духовного динамического стереотипа личности и общества в целом. Это явление утраты духовных ценностей в общественном сознании социологи трактуют как «аномия общества», а социальные психологи называют «фрустрацией сознания».

Все происходящее особенно болезненно сказалось в военной сфере, прежде всего на морально-психологическом состоянии офицерского состава. Именно офицеры в силу особого уклада жизни и службы, где все регламентировано до мелочей, тяжело восприняли кардинальную ломку духовных и нравственных ценностей.

Образовавшаяся пустота заполнилась западными образцами культа силы и наживы, безнравственности и бездуховности во всех проявлениях. Экраны телевизоров заполонили иностранные сериалы с пропагандой культа силы и лжи, сюжеты о красивой богатой жизни олигархов. Именно преступники и богачи стали в глазах подрастающего поколения символами успеха.

Офицеры силовых структур в кино и на ТВ представали как неудачники, а «авторитеты» – как успешные люди с «понятиями» и «ценностями». Даже диснеевские мультфильмы были полны идей о наживе, культивировали в детском сознании ценности денег и силы.

Губительную силу разрушения и подобного глумления над духовными и нравственными ценностями мы теперь знаем. Поэтому самое тяжелое – это остановить маховик безнравственности и вседозволенности, аморальности и бездуховности! Именно поэтому сегодня важно решить проблему идеологичес­кого вакуума.

Другая проблема касается неопределенности в духовно-нравственной сфере. Давайте возьмем любую группу должностных лиц в армии и спросим у них, что они знают о сущности идеологии и идеологической работе в своих рядах: в чем она проявляется, каковы ее задачи, на основе каких конкретных идей, теорий и нормативно-правовых документах строится.

С большой долей вероятности мы не получим внятных ответов. Это говорит о той самой неопределенности, неочевидности, об отсутствии единой и понятной информации в сфере идеологии.

– Касым-Жомарт Токаев первостепенное значение отвел соблюдению закона и порядка в армии и поручил обеспечить в Вооруженных силах и других силовых структурах железную дисциплину. А каким образом можно решить эту важную задачу без кардинального изменения нашего отношения к идеологии и идеологической работе как к чему-то второстепенному? Что в этом плане нужно сделать прежде всего?

– Необходимо законодательно прописать основные духовно-нравственные ценности гражданина и патриота, конституционно закрепить сферу и полномочия государственной идеологии.

Под давлением ультрадемократов в первоначальном проекте Конституции была формулировка о том, что «в Казахстане не может быть единой идеологии». На страницах «Казахстанской правды» в те дни была буквально развернута полемика по этому вопросу.

Многие казахстанцы, в том чис­ле и я, высказались за то, что государство не может существовать без соответствующей государственной идеологии. В результате было принято компромиссное решение, внесенное в окончательный вариант Основного закона, о том, что «в Казахстане признаются идеологическое и политическое многообразие».

Однако это утверждение руководители на местах восприняли неверно, мол, раз возможны различные идеологические течения, то необязательно проводить идео­логическую работу, в том числе в армии. И поэтому более двух десятилетий вопрос о государственной идеологии особенно не обсуждался и не дебатировался. Образовался так называемый идео­логический вакуум. Но природа, как известно, не терпит пустоты. И он заполнился проявлениями безыдейности и цинизма, высокомерия и чванства, бездушия и алчности, что наглядно проявилось и присутствует в нашей повседневной жизни.

Между тем вышеупомянутая формулировка не отрицает, а, наоборот, допускает наличие государственной идеологии наравне с другими. Идеология государства– это концентрированное отображение его политики. В словаре это понятие трактуется как совокупность системно упорядоченных взглядов, выражающая интересы различных социальных классов и других социальных групп.

А разве армия и офицеры – не социальная группа? Тогда почему армия не должна иметь свою систему упорядоченных взглядов, выражающую ее интересы? Армия должна иметь идеологию, основанную на традициях, героизме и мужестве наших предков!

С научной точки зрения государственная идеология – объективно существующая форма общественного сознания, которая находит свое непосредственное выражение в Конституции, законах и политике суверенного государства. С этих позиций государственная идеология Рес­публики Казахстан – это воплощенный в жизнь миролюбивый курс суверенного государства, нап­равленный на предотвращение войн, обеспечение национальной и международной безопасности, стабильности и процветания.

Поэтому предлагаю формулировку «в Казахстане признается идеологическое и политическое многообразие» дополнить словами «в том числе и наличие государственной идеологии».

– Очевидно, что причиной существующего отчуждения государственных и общественных институтов от идеологии является укоренившееся на уровне общественного соз­нания мнение, что первична экономика, а идеология – пережиток тоталитарного государства.

– Нам следует признать, что отказ от государственной идеологии в 1990-е в известной степени был, с одной стороны, реакцией на сверхидеологизацию советского общества, а с другой, умелым использованием этой реакции народа для развала и дезорганизации, что и произошло. Это и привело к идеологическому вакууму и, как результат, к духовно-нравственной деградации общества.

Цивилизационная ловушка деидеологизации заключалась в том, что неидеологическое общество – это небылица, которая не существует в реальности. Пов­торюсь, государства без идеологии не бывает и быть не может! Даже когда кто-то говорит, что идеология не нужна, это уже идеология! Поэтому жизненно необходимо пересмотреть наше отношение к идеологии и идеологической работе в сторону ее системной и грамотной организации.

Нужно четко и ясно обозначить позицию государства и госорганов в сфере идеологии, без всяких игр в ультрадемократию. Следует прописать, что является нравственными ценностями офицера, а что нет. Действующие в военной сфере Правила идеологической и воспитательной работы написаны по принципу «как бы чего не упустить», они чрезвычайно общие и неконкретные, грешат многословием и неопределеннос­тью. По таким правилам не то что работать тяжело, их читать трудно.

Сегодня мы наглядно убедились в том, что без соответствую­щего идеологического обеспечения любое начинание, любая реформа будут неэффективными. Надо четко определиться в едином толковании истории и культуры, славных традиций народа, к чему еще раз призвал Президент в своем Послании.

Сейчас в этой области полная неразбериха. Даже среди офицерского состава нет единства взглядов на историю и подлинных героев. Многие бездумно повторяют хлесткие образы и сюжеты так называемых блогеров от истории. Формирование единых духовно-нравственных ценностей в армии, единства взглядов на то, что такое подвиг и героизм, гордости за подвиги своих предков – это и есть идео­логическая работа.

– Давайте поговорим о прик­ладной функции идеологии. Например, при назначениях на руководящие должности необходимо ли руководствоваться в первую очередь нравственностью и моральными принципами кандидата?

– Однозначно. Безнравственность и нечестность сводят на нет все другие качества, даже если кандидат – одаренный специалист в своей сфере. Нечестный юрист – это коррупция в судах и прокуратуре, нечестный врач – миллионы безнадежно больных, безнравственный офицер – угроза безопасности.

Необходимо развернуть работу по выявлению, популяризации и пропаганде героев нашего времени, на примерах жизни и службы которых организовывать идеологическую и воспитательную работу. Таких примеров немало. Но почему мы не замечаем и, главное, не пропагандируем героев ратного труда? А ведь на страницах «Казахстанской правды» постоянно пишут о таких достойных людях, но вот вопрос, кто это читает.

В результате нашего попустительства кумирами молодежи становятся персонажи сцены и Интернета с крайне сомнительными нравственными ценностями, но с тысячами виртуальных фанатов. С легкой руки подобных «идолов» для многих ценностями являются преимущественно материальные блага. Нельзя отдавать духовную сферу на откуп безнравственным популистам.

– Какие конкретно проблемы с организацией качественной идеологической работы, на Ваш взгляд, есть сегодня в казахстанской армии и как их следует решать?

– Наши исследования касательно этой работы в военной сфере показывают, что отсутствует научная система формирования высоких духовно-нравственных качеств личности защитника Отечества. Нет соответствующих кратких и понятных для исполнения нормативно-правовых документов. Явно недостаточно методических разработок, технологий, тестовых заданий. В вузах не определены конкретные дисциплины, нет эффективных кейсов.

Сама структура выстроена нелогично. Вначале должна идти идеология – формирование определенных духовно-нравственных ценностей. А затем на их основе строится воспитательный процесс. Поэтому логично называть такие структуры органами идео­логической и воспитательной работы, а не наоборот.

Для работодателя в гражданской сфере не особенно важно, что у человека в душе, какие духовно-нравственные ценности он считает главными в своей жизни, чем он увлекается или занимается в свободное от работы время.

В военной сфере духовно-нравственным качествам придается приоритетное значение. Это обус­ловлено прежде всего самой спецификой трудной, но почетной профессии вооруженного защитника Отечества.

Серьезная запущенность в сфере армейского воспитания объясняется еще и тем, что в свое время из обучающих прог­рамм исчезли занятия по этике, эстетике, культуре общения и поведения. Как результат, распространившиеся особенно в последние годы такие негативные проявления, как чванство, бестактность, сквернословие, грубость в разговоре с подчиненными, коррупция.

Практика показывает, что если в коллективе примерное и культурное поведение на службе и в быту, офицерам и командирам чужды высокомерие, хамство и грубость, то и боевой дух личного состава, и результаты служебной деятельности будут неизмеримо выше.

Говоря об идеологии, надо помнить, что несут боевую службу в любую погоду, любое время суток, сидят за рычагами боевых машин и установок, за штурвалами самолетов и вертолетов живые люди. И от того, что у них в голове и на сердце, зависят жизнь и спокойствие многих.

Вот почему необходимо решать вопрос о повсеместном развертывании идеологической работы, основывающейся на идеях, которые всех нас могут и должны объединить. Причем работать следует на опережение, как того требует Президент.

Нужны учебники с современными научными разработками, наглядные пособия, методички в каждую воинскую часть. Назрела необходимость введения специальных предметов по культуре, этике, эстетике, совершенствования обучающих программ. Нужно учить тому, как офицеру вести себя в обществе, в коллективе, формировать и внедрять в военную сферу идеологию высокой духовности и патриотизма.

Пора перейти от общих призывов, лозунгов и назиданий к научно обоснованной и эффективной системе и созданию правового психолого-педагогичес­кого механизма формирования и пропаганды высоких духовно-нравственных ценностей. Только в случае успешного решения очевидных проблем в идеологической работе мы сможем воспитывать истинных патриотов и надежных защитников Отечества.