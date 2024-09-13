Чат единомышленников для изучения казахского языка создали в Актау

Қазақ тілі
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Ирина Логвинова
собственный корреспондент по Мангистауской области

Желающие выучить язык получают знания «между делом»

фото из личного архива Оксаны Белоножкиной и Айман Мангибаевой

Председатель украинского этнокультурного объединения им. Т. Г. Шевченко Оксана Белоножкина создала «Первый клуб казахского языка» с целью регулярных встреч и занятий по казахскому языку. Параллельно был открыт чат в мессенджере для согласования уроков и описания задач. В результате здесь собралось более 80 человек, желающих овладеть разговорным казахским либо в целом подтянуть свои знания. Собираться «тесным семейным кругом» в таком количестве стало просто невозможно, да и договориться о каком-то удобном для всех времени было непосильной задачей.

– Поначалу занятия в чате носили случайный характер. Я услышу какую-нибудь необычную фразу и пишу туда с просьбой перевести. Очень часто дословный перевод какого-то выражения может показаться абсурдным и непонятным, поэтому задачей членов клуба было подобрать аналог пословицы, поговорки на русском языке. Это сработало. Люди с удовольствием подключались к таким задачкам. Потом стала скидывать увиденные надписи на улицах, которые мне показались интересными, пословицы, пробовать перевести фразы на слух, разбирать песни. Все это так или иначе способствует запоминанию слов. Еще я прошу членов клуба писать несложные голосовые сообщения на казахском языке. Таким образом, практикуя это ежедневно или хотя бы несколько раз в неделю, человек постепенно перестает стесняться и начинает говорить, – рассказывает Оксана Белоножкина.

Помогает главному мотиватору и организатору педагог Юлия Проняева. Будучи еще ребенком, маленькая Юля проживала в Кызылорде. Именно тогда она поставила себе цель выучить казахский язык. В школе и университете довела свои знания до совершенства. И сегодня учит детей и взрослых «легкому казахскому», это буквально стало ее профессией. Преподает Юлия Проняева и в «Первом клубе казахского языка». Причем почти каждый раз это происходит в игровой форме, иногда даже карты таро привлекает.

– Вот сидим мы в тесной дружеской компании, в основном девочки. Что нам интересно? Будущее, мечты, здоровье, красота и прочее. Поэтому стараемся как-то разнообразить уроки. Берем карту с запросом внутренним (что меня, например, ждет сегодня?), достаем полученное, переводим на казахский язык. Группой обсуж­даем фразы, которые могли бы пригодиться в данном контекс­те. Каждый член группы может уточнить, как будут звучать те или иные предложения. Я помогаю, – рассказывает Юлия Проняева.

Еще один незаменимый помощник – Галина Дмитриева. Казахский язык она выучила за несколько лет жизни и работы в Жанаозене. Однако из-за отсутствия практики после переезда в Актау знания стали ослабевать, и поэтому Галина с удовольствием стала членом клуба, часто помогает новеньким и организаторам с подготовкой уроков.

Подключаются к помощи и сторонние наблюдатели. Так, неожиданно для себя самой коллега Оксаны Белоножкиной по основной работе Айман Мангибаева стала идейным вдохновителем чата клуба. Она записывала короткие видеоролики, в которых произносила пословицы и поговорки, а участники чата разгадывали загадки. Причем такие мини-задачки Оксана Белоножкина размещала не только в мессенджере.

Благодаря этим видеозагадкам активно стали развиваться социальные сети клуба, привлекая все больше новых единомышленников.

– На мой взгляд, русскоязычное население плохо знает казахский язык по нескольким причинам. Во-первых, когда мы видим человека, который разговаривает на русском и тем более славянской национальности, то автоматичес­ки переходим на язык носителя. Второе – никто не практикуется в разговорном казахском. К примеру, мои подруги. Многие из них понимают от и до то, что слышат, но ответить не могут. Таким я всегда советую практиковаться. Для этого не обязательно куда-то специально ходить. Можно начать с малого. Например, в такси поздороваться с водителем, спросить, сколько стоит поездка, уточнить маршрут. Еще одно прекрасное место для практики – магазин. Не обязательно красиво выговаривать, можно без окончаний, набором слов попросить все нужные вам товары, но на казахском языке. Постепенно запомните их названия. Пока на первом этапе этого достаточно. Когда уже уверены в знаниях и чувствуете себя спокойно, займитесь изучением окончаний. На третьем этапе уже можно приступать к грамматике, – советует Айман.

Современные технологии поз­воляют изучать казахский язык в удобном для каждого формате. Существует множество онлайн-курсов и приложений, которые помогут освоить язык с нуля или усовершенствовать уже имеющиеся знания. Например, такие платформы, как Duolingo, Memrise или LingQ, предлагают курсы казахского языка для начинающих.

Если вы предпочитаете традиционный подход к изучению языка, стоит обратить внимание на учебные пособия и книги. Хороший учебник по грамматике казахского языка может стать отличным подспорьем на начальном этапе изучения. Также полезно иметь под рукой словарь, который поможет быстро находить нужные слова и фразы. Знающие люди советуют использовать в обу­чении пословицы и поговорки, а также небольшие тексты, например, новости на казахском языке. Прослушивание и перевод песен, а также просмотр фильмов с субтитрами также приближают к цели. Важно помнить, что учиться не только никогда не поздно, но и всегда интересно.

#общение #қазақ тілі #изучение #государственный язык

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