«Лучший педагог»: стартовал прием заявок на конкурс в столице

В рамках конкурса учитываются вклад педагога в развитие сферы образования, эффективность его деятельности и профессиональное мастерство, передает Kazpravda.kz

Фото: Miras International School Astana

В Астане начинается городской этап республиканского конкурса присвоения звания «Лучший педагог», сообщает официальный сайт столичного акимата.

В конкурсе могут принять участие штатные педагоги, имеющие непрерывный педагогический стаж не менее пяти лет на момент предоставления документов, работающие в организациях дошкольного, среднего, специального, специализированного, дополнительного, технического и профессионального образования, независимо от формы собственности и ведомственной подчиненности.

Прием документов будет проходить с 29 августа по 5 сентября 2024 года. Подробная информация о конкурсе доступна на сайте https://astana-modern.kz/.

Регистрация участников и прием заявок, конкурсных документов доступны на веб-портале: https://uzdikustaz-nobd.edu.kz/#/sign-in.

В рамках конкурса присвоения звания «Лучший педагог» учитываются вклад педагога в развитие сферы образования, эффективность его деятельности и профессиональное мастерство. По итогам конкурса педагоги, набравшие наивысшие баллы, получат возможность принять участие в республиканском этапе.