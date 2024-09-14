Шоу мирового уровня: иностранцы поделились впечатлениями от концерта Димаша Кудайбергена в Астане

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Спустя два года после своего последнего выступления в Казахстане, которое состоялось в Алматы 23 сентября 2022 года, популярный артист вновь встретился с поклонниками на родине, чтобы подарить им незабываемые эмоции и впечатления.

Большое количество зрителей заранее прибыли на стадион «Астана Арена», чтобы поскорее занять свои места. Они стали свидетелями не только музыкального погружения, но грандиозного шоу с впечатляющими световыми и визуальными эффектами. Все номера транслировались на огромном LED экране.

На музыкальном вечере собрались более 35 000 зрителей. Вместе с казахстанцами сольный концерт Димаша Кудайбергена посетили больше 10 тысяч иностранцев из 80 стран мира, в том числе из США, Китая, Великобритании, Италии, Франции, Испании, Польши, Беларуси, Ирландии, Чехии, Венгрии, Финляндии, Узбекистана, Германии, Норвегии и Турции.

В руках многие фанаты держали светящиеся стики, которые поднимали в воздух и громко скандировали имя звездного исполнителя хитов «Любовь уставших лебедей», «Дайдидау», «Махаббат бер маған» и других лирических композиций.

Певец-полиглот исполнил песни на семи языках, чем впечатлил публику разных поколений. На концерте прозвучали как уже полюбившиеся хиты, так и новые композиции, которые народный артист Казахстана впервые исполнил для слушателей.

Кроме того, он покорил публику виртуозной игрой кюя Курмангазы на домбре.

Вместе с именитым родственником на сцене выступил младший брат Абильмансур Кудайберген.

По словам организаторов, над подготовкой концерта трудилась международная команда из более чем 200 специалистов, включая хореографов, звукоинженеров, дизайнеров света и сценографов.

Почти три часа главный герой вечера пел вживую и легко, и непринужденно общался с переполненным залом. Одновременно с ним на сцене находилась интернациональная команда музыкантов и танцоров.

Тысячи зрителей разных стран танцевали и подпевали под знакомые мелодии, находясь в ожидании того, как уникальный голос певца с редчайшим вокальным диапазоном, окутывает весь стадион.

Во время представления царила невероятная дружеская атмосфера, что доказывает как культура может объединять разные народы.

Некоторые иностранные гости несколько лет в течение нескольких лет не пропускают концерты Димаша Кудайбергена и специально изучают казахский язык.

«Мне нравится казахская культура и самобытные традиции, которая передается из поколения и поколение. Это выражается в уважении молодых людей к старшему поколению. Специально приехала сюда из Румынии. В Казахстане нахожусь второй раз, уже побывали в Астане и Алматы. Здесь чувствую себя как дома, так как очень любим творчество Димаша. Впервые услышали его песни примерно семь лет назад. Невозможно выбрать какой-то один трек, поскольку определенно они все по-своему хороши. Музыка способна творит чудеса, объединяет людей и помогает преодолеть языковой барьер. Благодаря своему уникальному голосу Димаш познакомил и объединил фанатов по всему миру. Надеюсь, что он приедет и в нашу страну со своим сольным концертом. Можно сказать, что будучи экономистом зарабатываю деньги, чтобы ездить на концерты Димаша по всему», – говорит Аделина из Бухареста.

Зарубежные зрители не переставали восхищаются главными достопримечательностями казахстанской столицы.

«Мы приехали в Астану на Всемирные игры кочевников и заодно впервые посчастливилось посетить такой яркий перфоманс. Нам навсегда запомнится казахское гостеприимство. Концерт просто потрясающий. Димаш - звезда международного уровня, его знает весь мир. Это было просто великолепное и фантастическое зрелище. Ранее были наслышаны о его музыке и голосе. Он обладает талантом поистине космического масштаба», – рассказывает группа меломанов из Пакистана.

Поклонники из соседних стран пожелали звезде дальнейших творческих успехов.

«Мне впервые довелось узнать о творчестве Димаша примерно семь лет назад, когда он гастролировал в России и Беларуси и оттуда все пошло. Затем побывала на его выступлениях в Алматы, Ереване, Стамбуле. Это четвертый концерт. Также стараюсь не пропускать релизы его новых треков. Песни в его исполнении становятся хитами. Мне особенно нравится альбом над которым Димаш работал совместно с композитором Игорем Крутым. Он прекрасный артист. Его феномен кроется в сочетании потрясающего голоса и завораживающего шоу. Такие впечатления наполняют творческой энергией. С этой целью многие люди путешествуют и интересно проводят время», – подытожила Елена из Санкт-Петербурга.

Напомним, всемирно известный казахстанский певец вместе с лучшими хореографическими коллективами страны исполнил композицию «Киелi мекен» на церемонии открытия Всемирных игр кочевников в Астане.

Также ранее стало известно, что на выставке «Димаш: покоряя мир», посвященной творчеству Димаша Кудайбергена экпонируются подарки от известных личностей и многочисленных поклонников казахстанской знаменитости.