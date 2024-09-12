«Не ломайте то, что и так хорошо работает!»

Выяснилось, что 28 августа акимат Шымкента подал исковое заявление в суд о возврате водозаборов, канализационно-очистных сооружений (КОС) и управления автотранс­портным цехом в госсобственность. И, судя по всему, это только начало.

– С 1996 по 1998 год в стране шла приватизация, и каким-то образом под нее попали стратегические объекты, что законодательством запрещено, – прокомментировал ситуацию руководитель управления энергетики и развития инфраструктуры Шымкента Рзабек Мендикулов. – Произошло, к примеру, отчуждение четырех водохранилищ. При этом ссылались на Указ Президента, но надо было вникнуть в то, что именно приватизируется, ведь в частные руки отошла единая структура, которая дает населению воду. Более того, в 2003 году в силу вступил Водный кодекс, где прописано, что водозаборы и канализацион­но-очистные сооружения – стратегические объекты. Сейчас говорят, мол, закон обратной силы не имеет, но там возведены сооружения, не имеющие отношения к основной деятельности водоканала. Уже нарушение. В этой связи мы хотим вернуть в коммунальную собственность водозаборы.

– Только водозаборы? – интересуюсь у руководителя.

– Для начала да.

– Не скажется ли это на тарифах и бесперебойной подаче воды?

– У нас сейчас два водоканала в городе – государственный и частный, – отвечает Рзабек Мендикулов. – И цель наша – снизить тариф на воду. Нам это сделать не дадут, хотим, чтоб хотя бы не повышали. Антимонопольный хочет еще повысить. Наша задача – сдержать тариф, пока Астана и Алматы не поднимут до нашего уровня. А вода как шла, так и будет идти. Речь не о технической или технологической составляющей, а о праве собственности. Это разные вещи, и на бесперебойности подачи воды изменения не отразятся. Представьте, что сменили директора нефтеперегонного завода. Но ведь технология выработки бензина не изменилась? Вот и в нашем случае предприятие продолжит работу, и рассуждения о качестве воды и бесперебойности ее подачи тут вообще ни к селу ни к городу...

Среди претензий, которые прозвучали в адрес ТОО «Водные ресурсы-маркетинг», работающего на основе государственно-частного партнерства (ГЧП), значится высокий тариф. И, по мнению Рзабека Мендикулова, это отражается на усредненном тарифе, установленном для города в целом. Он так и заявил: текущие тарифы на воду в Шымкенте значительно выше, чем в Алматы и Астане.

Давайте попробуем разобраться­ в ситуации. Тем более что буквально через несколько дней после того, как в Специа­лизированный экономический суд в Шымкенте поступило исковое заявление, темы тарифов на коммунальные услуги коснулся в нынешнем Послании Президент страны Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства подчеркнул: монополисты останутся под плотным контролем, добавив, что «контроль вовсе не означает давление».

«Сегодня участились случаи, – отмечается в Послании, – когда государственные органы, включая силовые, кинулись проверять бизнес и требовать снижения цен и тарифов. Подобные популистские действия надо прекращать... В стране изношены две трети сетей электроснабжения, 57% тепловых коммуникаций и почти половина водопроводных сетей. Искусственное сдерживание тарифов чревато веерными отключениями, авариями и, как итог, угрозой здоровью и жизни граждан».

Надо сказать, Глава государства не первый раз обращает внимание на тарифы и состояние дел в коммунальной сфере. На плачевное состояние инфраструктуры, неэффективное расходование воды, потери которой доходят до 40%, высокую степень изношенности водопроводных и канализационных сетей, необходимость привлечения в этот сектор инвестиций Президент обратил внимание несколько лет назад и уже тогда поставил задачу по техническому обновлению на 15% и модернизации коммунальных систем. И даже указал, как это сделать: не сдерживать тарифы, а, наоборот, формировать их с учетом инвестиционной составляющей. Новая политика – «Тариф в обмен на инвестиции» – как раз и даст средства на модернизацию инфраструктуры.

На тот момент ТОО «Водные ресурсы-маркетинг» как раз и пошло по этому пути, наладив партнерские отношения с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР). Займы финансового института позволили вложить средства в обновление водопроводных и канализацион­ных сетей, ремонт и замену оборудования.

В общей сложности за полтора десятилетия с ЕБРР подписано шесть договоров на общую сумму 60,3 млн евро со ставкой вознаграждения в 4,5% годовых сроком на 13 лет. На строительство, реконструкцию, модернизацию, внедрение цифровых технологий и обновление основных фондов водно-коммунального хозяйства Шымкента было направлено 46,5 млрд тенге.

И в этой сумме нет бюджетных вливаний, не считая государственных субсидий. Инвес­тиции позволили обеспечить надежность работы системы водоснабжения и канализации, тем самым создав комфортные условия для населения.

Возможно ли выполнить установку Главы государства без прив­лечения инвестиций, обходясь минимальными тарифами? Вряд ли, учитывая, что заложенных в них ресурсов хватает лишь на латание дыр. Подобный подход – это и есть те самые «популистские действия», «прекращать» которые призвал Президент.

Более четко обрисовать ситуа­цию с тарифами в городе поможет сравнительный анализ. Эксплуатационные затраты на поставку потребителям одного кубометра воды и водоотведение составляют в Шымкенте соответственно 50 и 42 тенге, в Алматы – 68 и 37 тенге, в Астане – 75 и 70 тенге. При этом в Шымкенте 1,1 млн жителей пот­ребляют 62,1 млн кубометров воды, в Астане с населением 1,4 млн человек этот показатель находится на уровне 86,6 млн кубов, в Алматы 2,2 млн жителей используют 180,5 млн кубов.

Показатель изношенности водопроводного хозяйства в Шымкенте находится на уровне 50%, в Алматы – 55,6, в Астане – 40,8%. Протяженность водопроводных и канализационных сетей в Шымкенте составляет 5 424 км, в Алматы – 2 918 км, в Астане – 1 610 км. А все потому, что площадь Шымкента, на две трети застроенного частными домостроениями, намного больше.

При этом ТОО «Водные ресурсы-маркетинг» на обновление изношенных основных средств из бюджета не получило ни тенге, в то время как в Алматы сумма финансирования по этой программе ежегодно составляет 3 млрд тенге, а в Астане – 2 млрд тенге.

В Шымкенте доля источника инвестиционной программы от дохода в тарифной смете сос­тавляет 41%, в Алматы – 7, в Астане – 2, в Таразе – 27, в Петропавловске – 24%. Как говорится, почувствуйте разницу!

Было время, когда в Шымкенте на одного человека расход воды составлял 456 литров, а сейчас – всего 125. Снижение потребления произошло за счет обновления изношенных сетей, установки измерительных приборов, уменьшения потерь и, как следствие, экономии.

Так сколько же на самом деле платят в Шымкенте за воду, если акимат одной из причин возврата успешного предприятия в коммунальную собственность называет высокие тарифы? Кубометр воды для населения здесь стоит 86,25 тенге. Для сравнения: в Кокшетау – 86,7 тенге, в Костанае – 92,64, в Атырау – 108,98, в Актобе – 115,97, в Караганде – 133,98, в Актау – 307,06 тенге. В Астане и Алматы соответственно 69,78 и 66 тенге.

Более 73% населения Шымкента в месяц за воду и услуги канализации платят 260 тенге. Чтобы понять, много это или мало, достаточно сказать, что эта сумма равняется стоимости литровой бутылки минеральной воды. При том что литр питьевой воды обходится потребителям всего в 9 тиын...

– Это одно из немногих коммунальных предприятий страны, которое внедрило очень много новшеств, – говорит житель Шымкента Бахтияр Аталыков. – Десять лет назад я вернулся из Астаны в родной город и был удивлен масштабу проделанной работы. Помню, раньше в Шымкенте вода не поднималась выше третьего этажа. Ее не хватало, а в это время питьевой водой мыли машины, поливали огороды. Изменить ситуацию помог учет и контроль. Слышал, что акимат задумал вернуть хозяйство в коммунальную собственность. Я отношусь к этому резко отрицательно, ведь когда предприя­тие работает успешно, люди не жалуются на качество воды, ломать сложившуюся систему не стоит. Я много лет работал в антимонопольном ведомстве и как практик скажу: действие субъекта монополии всегда рассматривается под призмой того, не приведет ли вмешательство в его работу к росту тарифа? А разъединение, в сущности, единой операции по забору и транспортировке воды чревато как раз увеличением.

Можно строить разные прог­нозы и высказывать прямо противоположные точки зрения по поводу намерения акимата вернуть имущественный комплекс ТОО «ВРиМ» государству. Бесспорно лишь то, что предприятие первым в Казахстане начало устанавливать приборы учета, внедрять другие современные решения. К примеру, первая в странах Центральной Азии биогазовая установка, поз­воляющая производить тепловую и электрическую энергию и биогаз путем очистки сточных вод, появилась именно здесь. Использование мирового опыта позволило избавить окрестности от запаха, исходящего от КОС, оказавшегося в кольце плотной застройки.

– Когда я в 2009 году построил дом в микрорайоне «Ынтымак-2», здесь сильно ощущался запах, – рассказывает житель массива Серик Дуйсенов. – Вообще непонятно, как раздали земли вокруг такого объекта под ИЖС? Пару лет назад люди даже дорогу решили перекрыть, чтобы обратить внимание властей на проблему. Теперь нет никакого запаха. Говорят, применили для очистки стоков какие-то микробы. Результатом все довольны.

Ирина Казаринова проработала руководителем очистных сооружений более 30 лет. На ее глазах сначала внедряли механическую очистку, потом – био­логическую, а теперь освоили британскую технологию глубокой очистки Ydro Process.

– Когда водоканал реорганизовался в ТОО, на КОС было очень много проблем, – вспоминает Ирина Казаринова. – Основные силы первое время направлялись на бесперебойное обеспечение города водой. Главное было – подать качественную воду и наладить ее учет. И только потом уже взялись за очистные сооружения. Стали изучать передовой опыт, энергосберегающее оборудование закупать. Мы внедрили такие технологии, которые никто в СНГ не применяет. Нам первый руководитель всегда говорит: изу­чайте мировую практику, ищите оборудование, доказывайте его эффективность – и будем все это внедрять у себя. С этим у нас нет проблем. Мы ушли далеко вперед, сделали то, о чем только сейчас говорят на самом высоком уровне. И вот итог... Неужели те, кто хочет повернуть все вспять, не понимают, что без инвестиций не будет воды, а без воды – нормальной жизни?