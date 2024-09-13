Как рождается мирный атом Экономика 13 сентября 2024 г. 7:00 2 Любовь Доброта собственный корреспондент по Туркестанской области и г. Шымкент Рудник «Каратау» в структуре АО «НАК «Казатомпром» считается одним из самых автоматизированных предприятий по добыче урана фото автора Скудная степь – богатые недра Сузакская степь богата полезными ископаемыми. При кажущейся скудности природного ландшафта, не отличающегося буйством растительности, подземная кладовая содержит огромные запасы урана. По данным Национального бюро статистики Казахстана, республика занимает второе место в мире после Австралии по разведанным урановым запасам. Они составляют порядка 1 млн тонн. АО «НАК «Казатомпром» ведет разработку 26 урановых месторождений, объединенных в 14 добывающих предприятий. С процессом добычи и обогащения урана – основного топлива ядерных реакторов – казахстанские журналисты познакомились на примере ТОО «Каратау», почти два десятка лет назад получившего контракт на проведение доразведки и добычи урана на месторождении «Буденовском». Начальник участка геотехнологического полигона (УГТП) Бауржан Калдыбеков в компании работает 16 лет. Начинал здесь оператором практически сразу после окончания вуза. Работоспособность, вдумчивость и организаторские способности стали определяющими при назначении молодого специалиста мастером, а затем и начальником смены, заместителем начальника полигона. Все это время он совмещал работу с обучением, повышая квалификацию и осваивая новые знания. Сейчас Бауржан руководит одним из самых сложных участков – биотехнологическим полигоном, где непосредственно ведется добыча урана. Прежде чем появятся ряды скважин, на участке проводится целый комплекс горно-подготовительных работ, включающий бурение, обвязку и обустройство коммуникаций. – Закачные скважины чередуются с откачными, – знакомит со своими технологическими «владениями» Бауржан Калдыбеков. – Всего их у нас полторы тысячи, из которых 400 – откачные. Через них в подземные пласты подается раствор серной кислоты. Расстояние между ними колеблется от 20 до 35 метров, что позволяет эффективно вести процесс добычи урана и достигать высоких показателей отработки балансовых запасов, извлекая до 90% залежей урановой руды, включая низкоконцентрированное сырье. Добыча урана на предприятиях АО «НАК «Казатомпром» производится исключительно методом подземного скважинного выщелачивания (ПСВ). В ураносодержащие пласты через систему закачных скважин подается раствор серной кислоты. В результате происходящих физико-химических реакций уран растворяется, постепенно насыщая раствор, а затем через систему откачных скважин поднимается на поверхность. – Метод ПСВ признан МАГАТЭ самым экологически чистым и безопасным методом добычи по сравнению с традиционным открытым, или горным методом, – говорит председатель правления НАК «Казатомпром», заместитель по производству Куаныш Омарбеков. – У нас нет необходимости поднимать ураносодержащую руду на поверхность. ПСВ позволяет избежать значительного разрушения окружающего ландшафта и образования «хвостохранилищ» с отходами. Экологично и экономично Все технологические скважины обвязаны системой технологических трубопроводов в один узел приема и распределения растворов. Это позволяет организовать доступ к системе управления из одной локации и управлять технологическим процессом, применяя современные автоматизированные системы управления. На мониторы выведены все показатели, позволяющие оператору в режиме реального времени отслеживать все процессы – от подачи продуктивных растворов на перерабатывающий комплекс до получения готовой продукции и возврата подкисленных растворов по системе магистральных трубопроводов обратно в недра земли через закачные скважины. Тем самым формируется замкнутый цикл процесса добычи и переработки урана без образования сточных вод и необходимости использования технической воды для процесса добычи урана. Получается рационально, экономно, максимально надежно и безопасно. – Здесь посредством ионообменного процесса происходит извлечение урана из продуктивных растворов, поступивших с геотехнологического полигона, – рассказывает заместитель начальника цеха переработки продуктивных растворов Сергей Кан. – Перед этим раствор прошел через пескоотстойник – огромный бассейн объемом в пять тысяч кубометров, в котором осели механические взвеси в виде песка и мелких камушков. На данном переделе происходят две основные стадии переработки – сорбция и десорбция. Огромные колонны, напоминающие гигантские бочки, содержат ионообменную смолу, через которую пропускают продуктивный раствор. В процессе перетекания происходит извлечение урана из растворов и концентрирование его на ионообменной смоле. Производственный процесс в цехе непрерывный и занимает порядка шести часов, завершаясь стадией десорбции, в результате которой получается товарный десорбат. Заместитель генерального директора по производству Олжас Сулейменов рассказывает, что на мониторы выведены все параметры, предусмотренные по технологии: какие химические концентраты добавляются, на каком уровне находится заполнение колонны, как идет насыщение продуктивного раствора. Оператор отслеживает весь технологический процесс, и как только он завершается, самое время делать выгрузку более чистого продукта – товарного десорбата. Это еще не готовая продукция, а полуфабрикат, поступающий на новый передел в аффинажный цех (АФЦ). Два года назад здесь провели модернизацию важнейшего производственного участка, длившуюся два года. В итоге увеличена мощность производства готовой продукции предприятия – закиси окиси урана. Чтобы ей дойти до требуемой кондиции, предстоит пройти еще ряд стадий, включая осаждение и фильтрацию, результатом которых будет получение химического концентрата природного урана (ХКПУ). Его еще ждет прокалка – процесс термической обработки осадка солей урана до получения закиси-окиси природного урана. ХКПУ проходит через четыре печи, температура в которых от 620 до 850 градусов. И только теперь концентрат урановой руды готов к отправке на склад готовой продукции. Здесь происходит затаривание в товарно-упаковочный контейнер, в котором он отправится к заказчикам. Производство урана за 2023 год составило около 22% от совокупной мировой первичной добычи урана. На долю холдинга, в который входит вся добыча урана республики, приходится около 42% от мирового объема производства в прошлом году. Проблем со сбытом нет. Спрос большой и по прогнозам будет только расти. Примерно половина урана, произведенного предприятиями «Казатомпрома», отгружается в Китай, порядка 30% – в государства Евросоюза. Оставшийся объем экспортируется потребителям из других стран мира. Без АЭС не обойтись – «Казатомпром» не занимается проектами, касающимися создания в стране атомной генерации, – так ответил Куаныш Омарбеков на вопрос «Казахстанской правды» о том, что он думает о строительстве АЭС в Казахстане. – Мы добываем и осуществляем первичную переработку урановой продукции. Но как гражданин своей страны, я хочу, чтобы Казахстан развивался независимо от поставок электроэнергии из других стран, а сейчас мы экспортируем из России больше одной тысячи гигаватт электроэнергии. Существующие в республике мощности не в состоянии покрыть даже текущие объемы спроса. Куаныш Омарбеков считает, что АЭС нужна нашей стране, потому что дефицит электроэнергии пагубно влияет на развитие промышленности, экономики. Очень много инвесторов, которые хотели бы построить какие-то предприятия, объекты, но им, скорее всего, откажут, потому что реально нет свободных энергетических мощностей. По его мнению, только наличие АЭС в состоянии закрыть вопрос дефицита мощности в отечественной энергетике. – Если 6 октября на референдуме народ скажет «да», то «Казатомпром», имея производственные мощности, компетентные кадры и природные ресурсы, конечно же, будет участвовать в поставке топлива, – продолжает Куаныш Омарбеков. – На начальный и средний период срока работы АЭС сырья нам точно хватит. С учетом же планов по разведке и восполнению сырьевой базы мы больше чем уверены, что сможем обеспечить собственным сырьем атомную станцию на весь период ее работы. В июне текущего года «Казатомпром» получил новый контракт на недропользование, который предусматривает опытно-промышленную добычу урана на участке месторождения Инкай Сузакского района, являющегося одним из ключевых урановых месторождений Казахстана. Его запасы оцениваются примерно в 83,1 тыс. тонн. В течение предстоящих четырех лет опытно-промышленной добычи здесь планируется извлечь 701 тонну урана. «Казатомпром» также владеет правом на недропользование по разведке на двух участках месторождения Инкай. В июле 2024 года в рамках программы по восполнению минерально-сырьевой базы урана «Казатомпром» и Министерство энергетики подписали дополнение к контракту на разведку урана на участке № 2 месторождения Инкай, которое предусматривает продление периода разведки на четыре года. Запасы урана здесь составляют более 42 тыс. тонн. В июле текущего года компания также получила право недропользования на проведение разведки урана на участке «Восточный» месторождения Жалпак, расположенного в Туркестанской области. В рамках государственного геологического изучения недр на данном участке проведены поисковые работы. По предварительным оценкам, прогнозные ресурсы достигают до 30 тыс. тонн урана. Уран служит людям Новые контракты и дополнения к существующим предусматривают увеличение ежегодных отчислений компании на социально-экономическое развитие региона. Только ТОО «Каратау» ежегодно отчисляет на социально-экономическое развитие региона и развитие инфраструктуры 140 тыс. долларов. Предприятие участвует в благотворительных проектах и социальных инициативах. К примеру, помогает собрать в школу детей из многодетных и малообеспеченных семей жителей сельского округа Каратау Сузакского района, на территории которого находится рудник. В честь празднования Дня защиты детей здесь поздравили более 350 детей в подшефных поселках Сары жас, Бакырлы и Аксумбе. Подарки вручили также воспитанникам детского дома № 2 Шымкента. На деньги, собранные во время проведения благотворительной акции «Мейрімді жүрек», была приобретена одежда для 80 детей, страдающих ДЦП. В вахтовом поселке ТОО «Каратау» созданы очень хорошие условия для сотрудников, позволяющие провести свободное от работы время с пользой для здоровья и творческого развития. Бассейн, спортивные площадки и тренажеры, библиотека, комната массажа, столовая и даже кофе-room – все это бесплатно для работников. Общежития с двухместными комнатами оборудованы санузлами и утопают в зелени. Вокруг вахтового городка вырос целый парк, в котором благодаря системе капельного орошения прекрасно чувствуют себя хвойные и лиственные деревья. В планах АО «НАК «Казатомпром» значится высадка в течение следующих четырех лет более 30 млн саженцев, что станет вкладом в озеленение и улучшение экологии страны. В компании твердо убеждены, что ключевую роль в достижении успеха играют не энергетические ресурсы, а прежде всего – сотрудники. На финансирование обучения, профессионального роста и подготовку молодых специалистов в холдинге ежегодно направляется 1% от затрат на добычу урана. В прошлом году компания выделила 34 образовательных гранта на получение технического и профессионального, а также высшего образования по профильным специальностям. За счет средств предприятий атомного холдинга, являющихся недропользователями, финансируется обучение 236 студентов из числа социально уязвимых слоев населения по техническим специальностям в НАО «КазНИТУ им. К. И. Сатпаева». #добыча #АЭС #мирный атом #уран #Каратау