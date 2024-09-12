В полицию Астаны поступил тревожный звонок из Великобритании

ВИК - 2024
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Звонил взволнованный отец туриста, приехавшего в Казахстан на Всемирные Игры кочевников, передает Kazpravda.kz со ссылкой на департамент полиции Астаны

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как сообщили в пресс-службе ДП Астаны, к ним поступил вызов от гражданина Великобритании, который был обеспокоен из-за  SOS-сигнала от своего сына, находящегося в Казахстане на Всемирных играх кочевников.

«Молодой человек, прибывший из Англии, внезапно перестал выходить на связь, что вызвало тревогу у его родителей. Сотрудники полиции, получив информацию, незамедлительно приступили к поисковым мероприятиям. С помощью Сети они связались с отцом иностранца и в ходе переписки получили всю необходимую информацию о потерянном госте столицы», – рассказали в департаменте полиции.

Полицейским удалось установить местоположение 29-летнего иностранца. Последние два дня он не выходил на связь, находясь все это время в гостинице. Родители были обеспокоены, полагая, что их сын потерялся.

«Я хочу выразить искреннюю благодарность туристской полиции и жителям Казахстана за оперативные действия, которые позволили быстро найти моего сына и убедиться в его безопасности. Находясь в Англии, я был в сильном беспокойстве, но благодаря вашим усилиям ситуация разрешилась благополучно. Спасибо всем вам», – сказал отец. 

 

#полиция #помощь #иностранцы #ВИК

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