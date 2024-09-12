В полицию Астаны поступил тревожный звонок из Великобритании

Звонил взволнованный отец туриста, приехавшего в Казахстан на Всемирные Игры кочевников, передает Kazpravda.kz со ссылкой на департамент полиции Астаны

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как сообщили в пресс-службе ДП Астаны, к ним поступил вызов от гражданина Великобритании, который был обеспокоен из-за SOS-сигнала от своего сына, находящегося в Казахстане на Всемирных играх кочевников.

«Молодой человек, прибывший из Англии, внезапно перестал выходить на связь, что вызвало тревогу у его родителей. Сотрудники полиции, получив информацию, незамедлительно приступили к поисковым мероприятиям. С помощью Сети они связались с отцом иностранца и в ходе переписки получили всю необходимую информацию о потерянном госте столицы», – рассказали в департаменте полиции.

Полицейским удалось установить местоположение 29-летнего иностранца. Последние два дня он не выходил на связь, находясь все это время в гостинице. Родители были обеспокоены, полагая, что их сын потерялся.