За дорожным движением будут следить дроны

Необычный формат профилактики, который выбрали местные полицейские, уж больно напоминает басню Крылова. Только в нашем случае мораль ее совсем иная.

Жителям Костаная стражи порядка решили наглядно продемонст­рировать последствия несоблюдения ПДД. Авто с разбитыми стеклами и мятым кузовом водрузили на полицейский эвакуатор и прокатили по цент­ральным улицам города. Усиливала эффект аудиозапись из громкоговорящего устройства: «Превышая скорость, не останови жизнь!»

Столь необычную идею поддержали 30 мотоциклистов-любителей, которые сопровождали демонстрацию. Мотоколонна привлекла внимание не только мимо проезжавших водителей, но и пешеходов, которые нередко становятся причиной аварий. Возможно, увидевшие это представление костанайцы задумаются над тем, к каким трагическим последст­виям приводят ошибки на дорогах.

Ну а следить за соблюдением Правил дорожного движения отныне будут не только автопатрули, но еще и беспилотные летательные аппараты. Для конт­роля ситуации на дорогах с воздуха используются как полицейские дроны, так и техника, находящаяся на вооружении ДЧС региона.

Дальность полета беспилотников достигает 50 км, а скорость – почти 100 км⁄час. Они способны фиксировать нарушения ПДД и государственные номера на расстоянии до двух километ­ров. Совместный проект полицейских, спасателей и прокуроров апробировали на республиканских автодорогах с наибольшим количеством аварийно-опас­ных участков.

– Только за два дня работы задержано шесть водителей, выехавших на полосу встречного движения, один из них осуществлял незаконные пассажирские перевозки. Всем им грозит лишение водительских прав на шесть месяцев. Помимо грубых нарушений ПДД, дроны выявляют водителей, нарушивших требования дорожной разметки, дорожных знаков, не использующих ремень безопасности, а также разговаривающих по сотовому телефону во время движения, – сообщили в пресс-службе ДП.