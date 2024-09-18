Президент произвел кадровые назначения в КНБ и МВД
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Назначения затронули КНБ и МВД, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
Распоряжением главы государства Рахымбердиев Бакытбек Толешевич назначен заместителем председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан – начальником Службы антитеррора.
Ботаканов Еркин Советбекович освобожден от должности заместителя министра внутренних дел Республики Казахстан – Главнокомандующего Национальной гвардией. Эту должность занял Балтабеков Ансаган Скендерович.