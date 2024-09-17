Обучающихся в Европе болашаковцев попросили быть на связи из-за шторма

Образование
72
Венера Баталова
корреспондент

В связи с неблагоприятными погодными условиями, вызванными штормом «Борис», в Центральной и Восточной Европе, Центр международных программ сделал обращение, передает Kazpravda.kz со ссылкой на тelegram-канал центра

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Шторм затронул Польшу, Чехию, Австрию, Словакию и Венгрию — страны, в которых по программе «Болашак» и научным стажировкам находятся 15 граждан Казахстана.

«Все стипендиаты уведомлены о мерах безопасности и следуют рекомендациям местных властей. На данный момент информации о пострадавших среди наших студентов нет, на связи с ними наши кураторы. Призываем соблюдать все меры предосторожности и быть на связи для вашей безопасности», - говорится в сообщении.

 

#Европа #Болашак #шторм #стажировка

Популярное

Все
Либо атом, либо веерные отключения
Обеспечение атомной энергетики необходимыми кадрами – очень важный процесс - Национальный ядерный центр РК
Важнее воспитать не чемпиона, а личность
В чемпионате страны установилось двоевластие
Фильм «Бауырына салу» отмечен новой наградой
Завод COCA-COLA открыли в Шымкенте
Активное взаимодействие с обществом – залог доверия граждан
Переселенцы покушались на подъемные
Современные технологии помогут увеличить эффективность восстановления лесных массивов
Покупал доверие за две тысячи тенге
Немеркнущий свет классики
В сиянии звезды
Возобновлено расследование по делу о краже ЭЦП
Международный лагерь Jаstar Generation 2024 завершил работу в Алматы
Климатические вызовы побуждают к модернизации управления гидроресурсами
Хорошая дорога ведет на Алаколь
Два «золота» и одно «серебро» завоевали казахстанцы на Гран-при в Хорватии
Этот мост ждали поколения
В честь открытия кроссфит-арены в Конаеве состоялись спортивные состязания
Наши теннисисты дома не справились со сборной Дании
Растущее энергопотребление свидетельствует об устойчивом росте экономики
На энергетической безопасности экономить... опасно
Отбасы банк и акимат области Жетісу запускают жилищную программу для жителей районов и сел
Группа общественников побывала на экскурсии в учебном центре Института ядерной физики
Недостроенные объекты и жилье принимал акимат Жезказгана
По подозрению в коррупции задержан районный аким в Алматинской области
Наказали за вывоз снега
Стена обрушилась в одной из сельских школ
Касым-Жомарт Токаев прибыл в Костанайскую область
Перуашев прокомментировал задержание своего заместителя
К новым достижениям через реформы в образовании
Справедливость и юстиция имеют общий смысл
Без социальной активности невозможен социальный оптимизм
Президенту показали производство сельхозтехники в Костанайской области
Не страшна АЭС средь полей зеленых
За казахским языком – будущее
«Рахмановские ключи» вернули государству
Токаев дал карт-бланш акиму Костанайской области
За два года государству возвратили активы на 1,5 млрд тенге - Суиндиков
В Шымкенте отказывали в бесплатных лекарствах
Премьер Индии призвал Украину и Россию к переговорам
Рыбалка закончилась трагедией
Казахстанцы собрали 140 млн тенге для впавшего в кому солдата-срочника
Автобус – не вертолет. Местные власти отстранили от работы перевозчика, обвинив его в саботаже
«Лучший педагог»: стартовал прием заявок на конкурс в столице
Тенге незначительно подешевел к доллару за неделю
Масштабный марафон «SARYARQA RUN» пройдет ко Дню Конституции в Астане
Быть или не быть АЭС – решим всей страной
Есть время и возможность подготовить атомщиков
Не использовавшийся по целевому назначению участок в Шымкенте вернули государству
В Великобритании начались испытания РНК-вакцины от рака лёгких
Посвященная наследию кочевников выставка открылась в Астане
Нарколаборатория по производству «синтетики» ликвидирована в Алматинской области
Доля дистанционно работающих казахстанцев остаётся крайне небольшой
Стали известны обладатели государственных грантов в магистратуру
Казахстан приложит все усилия для соблюдения своих обязательств перед ОПЕК
До начала ВИК-2024 остаются считанные дни
Культурная волна набирает силу
Конституционный суд рассмотрел более 7 тыс. обращений
Роберт Кеннеди снялся с президентской гонки в пользу Трампа

Читайте также

Как решается проблема с нехваткой педагогов в регионах РК
IT-центры запустят в двадцати регионах Казахстана
Глава Минпросвещения отчитался перед президентом о работе м…
Что будут обсуждать школьники на уроках безопасности

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]