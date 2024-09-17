Обучающихся в Европе болашаковцев попросили быть на связи из-за шторма

Шторм затронул Польшу, Чехию, Австрию, Словакию и Венгрию — страны, в которых по программе «Болашак» и научным стажировкам находятся 15 граждан Казахстана.

«Все стипендиаты уведомлены о мерах безопасности и следуют рекомендациям местных властей. На данный момент информации о пострадавших среди наших студентов нет, на связи с ними наши кураторы. Призываем соблюдать все меры предосторожности и быть на связи для вашей безопасности», - говорится в сообщении.