Не использовавшийся по целевому назначению участок в Шымкенте вернули государству
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Департаментом по управлению земельными ресурсами Шымкента КУЗР МСХ РК проведена внеплановая проверка в отношении ТОО, передает Kazpravda.kz
По результатам проверки было установлено, что земельный участок площадью 0,3155 га, предоставленный для проектирования и строительства промышленной базы с железнодорожным тупиком, пустует и не использован по целевому назначению.
Выдано предписание об устранении нарушений требований земельного законодательства.
В связи с тем, что собственник земельного участка вопреки требованию предписания в годичный срок не приступил к освоению участка департаментом направлено исковое заявление о принудительном изъятии в государственную собственность земельного участка.
Решением суда исковое требование было удовлетворено.