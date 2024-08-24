Не использовавшийся по целевому назначению участок в Шымкенте вернули государству

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По результатам проверки было установлено, что земельный участок площадью 0,3155 га, предоставленный для проектирования и строительства промышленной базы с железнодорожным тупиком, пустует и не использован по целевому назначению.

Выдано предписание об устранении нарушений требований земельного законодательства.

В связи с тем, что собственник земельного участка вопреки требованию предписания в годичный срок не приступил к освоению участка департаментом направлено исковое заявление о принудительном изъятии в государственную собственность земельного участка.

Решением суда исковое требование было удовлетворено.