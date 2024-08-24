Премьер Индии призвал Украину и Россию к переговорам

В мире
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Он заявил, что Нью-Дели «с избытком» окажет украинской стороне гуманитарную помощь, передает Kazpravda.kz

Фото: Gleb Garanich/REUTERS

Нарендра Моди в ходе визита в Киев призвал Украину и Россию провести мирные переговоры, сообщает Дойче Велле.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди призвал президента Украины Владимира Зеленского согласиться провести переговоры с Россией, чтобы положить конец войне. В ходе встречи с Зеленским в Киеве в пятницу, 23 августа, Моди предложил себя в качестве «друга»-посредника, чтобы помочь в установлении мира.

Во время совместного выступления перед журналистами индийский премьер заявил, что прибыл в Киев с посланием мира, и призвал начать диалог между Россией и Украиной при первой же возможности.

«Путь к урегулированию может быть найден только через диалог и дипломатию. И мы должны двигаться в этом направлении, не теряя времени», - цитирует Моди агентство Reuters.

Заявив, что его страна «твердо стоит за мир», Нарендра Моди подчеркнул, что Индия «не была нейтральной с первого дня» войны между Украиной и Россией, заняв определенную сторону. Между тем официально Нью-Дели с начала полномасштабного вторжения России в Украину старается сохранить нейтралитет, отмечает агентство dpa. Индия не поддерживает западные санкции против Москвы и регулярно выступает за урегулирование военного конфликта путем диалога, хотя и не выдвигает никаких конкретных предложений.

Премьер-министр Индии также пообещал, что Украине будет «с избытком» предоставлена гуманитарная помощь.

«Какая бы помощь ни потребовалась с гуманитарной точки зрения, Индия всегда будет с вами и сделает все возможное, чтобы поддержать вас», - приводит слова Моди на встрече с Зеленским агентство AFP.

Оба лидера назвали визит историческим.

«Этот визит очень дружественный и важный для всех украинцев», - сказал Владимир Зеленский журналистам.

В киевском Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне Нарендра Моди и Владимир Зеленский почтили память детей, погибших в результате войны. Лидеры Украины и Индии положили игрушки к месту мультимедийного мартиролога «Дети».

Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар, находящийся в Киеве вместе с Нарендрой Моди, заявил, что тот пригласил Владимира Зеленского нанести ответный визит в Индию.

8-9 июля Нарендра Моди посетил Москву, где встретился с российским президентом Владимиром Путиным.

На встрече с Путиным премьер Индии, пытающейся поддерживать хорошие отношения как с Западом, так и с Россией, призвал прекратить войну в Украине и достичь мира с помощью диалога, а также выразил «боль и ужас» по поводу гибели детей в киевской больнице.

#Индия #Украина #Нарендра Моди #мирные переговоры

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